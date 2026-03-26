Pentagonul ia în considerare acțiuni militare puternice împotriva Iranului, inclusiv invazii sau bombardamente mari. Oficialii americani spun că tensiunile ar putea crește rapid dacă negocierile diplomatice eșuează și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Ei cred că o escaladare militară devine mai probabilă dacă nu se fac progrese în negocieri și dacă strâmtoarea nu se deschide.

Unii oficiali spun că o demonstrație de forță mare ar putea da mai multă influență în negocieri sau i-ar permite președintelui SUA, Donald Trump, să spună că a obținut o victorie. Sursele spun că există patru opțiuni importante pe care Trump le-ar putea alege:

Invadarea sau blocarea insulei Kharg, unde Iranul exportă majoritatea petrolului.

Invadarea insulei Larak, care ajută Iranul să controleze Strâmtoarea Ormuz.

Capturarea insulei Abu Musa și a două insule mai mici.

Blocarea sau capturarea navelor care transportă petrol iranian pe partea estică a strâmtorii.

Armata SUA a pregătit planuri pentru operațiuni pe teren în Iran pentru a securiza uraniul din facilitățile nucleare, dar în locul unei acțiuni complicate, ar putea folosi lovituri aeriene mari asupra acestor locuri. Trump nu a luat încă o decizie, iar oficialii de la Casa Albă spun că operațiunile terestre sunt doar „ipotetice”. Totuși, sursele spun că el este pregătit să escaladeze dacă negocierile nu aduc rezultate.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump este pregătit să lovească „mai puternic ca niciodată” dacă nu se ajunge la un acord și că orice violență ulterioară va fi responsabilitatea Iranului, care refuză să negocieze. În zilele următoare, se așteaptă mai multe întăriri în Orientul Mijlociu, inclusiv escadrile de avioane de vânătoare și mii de soldați. O unitate a Marinei va ajunge săptămâna aceasta, iar Divizia 82 Aeropurtată va fi desfășurată împreună cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de soldați.

Oficialii iranieni au spus că nu au încredere în negocierile lui Trump și cred că acestea ar putea fi doar un pretext pentru atacuri surpriză.

Președintele Parlamentului din Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că dușmanii Iranului, susținuți de o țară din regiune, ar putea pregăti o acțiune pentru a ocupa una dintre insulele Iranului. El a făcut probabil referire la Emiratele Arabe Unite și la revendicarea insulei Abu Musa. El a mai spus că, în cazul unei acțiuni, toate infrastructurile importante ale țării ar fi vizate fără restricții.

O sursă implicată în negocierile dintre SUA și Iran a declarat că Pakistan, Egipt și Turcia încearcă să organizeze o întâlnire între părți. Deși Iranul a respins inițial cerințele SUA, oficialii nu au exclus complet posibilitatea negocierilor.

Pentagonul analizează dacă să trimită în Orientul Mijlociu arme care erau inițial destinate Ucrainei. Potrivit unor surse citate de Washington Post și Reuters, conflictul din Iran pune presiune pe stocurile unor muniții importante ale armatei americane. Sursele spun că printre armele care ar putea fi redirecționate se află rachete de apărare antiaeriană, cumpărate printr-o inițiativă NATO lansată anul trecut, prin care mai multe țări achiziționează armament american pentru Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a transmis că Departamentul Apărării va avea grijă ca armata SUA și aliații să aibă tot ce le trebuie pentru a lupta și a câștiga.

Totuși, Pentagonul, Departamentul de Stat al SUA și NATO nu au oferit imediat răspunsuri la solicitările de comentarii venită din partea agenției de presă Reuters.