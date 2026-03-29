Inițiativa îi aparține candidatei Victoria Furtună, care a prezentat pe Facebook un mesaj similar cu al lui Călin Georgescu, centrat pe importanța acestor resurse pentru dezvoltarea economică și socială.

Tema utilizată în campanie pare să aibă puncte comune cu mesaje promovate anterior în România de fostul candidat, câștigător al primului tur în alegerile anulate, care și-a construit o parte a discursului public în jurul conceptului „hrană, apă, energie”, inclusiv printr-o lucrare publicată în 2016.

În Republica Moldova, Victoria Furtună a lansat o campanie care utilizează un mesaj apropiat, punând accent pe rolul apei în viața economică și socială. Aceasta a menționat că a participat la discuții privind aprovizionarea cu apă într-un grup de lucru alături de un academician și fost președinte al Academia de Științe a Moldovei, specialist recunoscut la nivel internațional. Potrivit informațiilor prezentate, problema aprovizionării cu apă este considerată una dintre provocările importante ale țării, iar unele soluții ar exista încă de la formarea statului, fiind necesară voință politică pentru aplicarea lor.

„Apa este viață, hrană, energie și dezvoltare. Astăzi am discutat asupra soluției într-un grup de lucru cu academicianul, omul de știință, un om care va ramâne în istoria Republicii Moldova, fost președinte al Academia de Științe a Moldovei, recunoscut și apreciat internațional, expertizele căruia pînâ prezent sunt puse pe prim plan despre una dintre cele mai acute probleme ale țării: aprovizionarea cu apă a Republica Moldova. Ceea ce m-a surprins cel mai mult? Că soluțiile există încă de la formarea statului nostru. Nu e nevoie de miracole sau invenții revoluționare – este necesar doar voință politică”, a scris Furtună într-o postare pe Facebook.

Campania este ilustrată inclusiv prin imagini generate cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială și poate fi interpretată ca o adaptare a unor teme deja prezente în discursul politic din regiune la contextul de la Chișinău. Atât în România, cât și în Republica Moldova, astfel de mesaje pun accent pe ideea controlului asupra resurselor strategice și pe rolul statului în gestionarea acestora.

Potrivit unui comunicat al Consiliul Uniunii Europene, Victoria Furtună a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene în iulie 2025, fiind invocate acuzații legate de promovarea unor interese asociate Rusiei. În același context, instituția europeană a susținut că aceasta ar fi beneficiat de sprijin din partea lui Ilan Șor și a blocului politic Victorie/Pobeda, considerat succesor al partidului ȘOR, declarat ilegal și condus de același Ilan Șor.