Călin Georgescu s-a prezentat la sediul Poliției din Buftea pentru a respecta obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar, dispusă într-un dosar penal aflat pe rolul instanțelor și instrumentat de Parchetul General.

Cu ocazia verificării judiciare, Călin Georgescu a lansat un discurs critic la adresa conducerii politice actuale, susținând că politicile guvernamentale afectează negativ funcționarea statului. Acesta a afirmat că deciziile luate la nivel central ar contribui la slăbirea instituțiilor și la adâncirea problemelor sociale și economice.

„Mesajul meu astăzi este următorul. Cu actualul guvern, statul român moare, nu prin lovituri din afară, ci prin trădări din lăutru. Alocatia pentru un copil al națiunii române este 292 pe lună, în comparație cu alocația pentru un copil ucrainean, refugiat cu familia, este tot de 292 de pe lună, dar familia primește în plus 3.200 lei pe lună. Diurna unui parlamentar este român este 700 lei pe zi și de curând România s-a împrumutat de 16 miliarde de euro. România s-a împrumutat de 16,8 miliarde de euro la Comisia Europeană pentru proiecte militare. Un împrumut pentru 30 de ani, cu dobândă, din programul SAFE. Este interesant că importanți membri ai coaliției au aflat și ei din presă, iar industria militară din România, cea de apărare, este ignorată”, a declarat Călin Georgescu.

În intervenția sa publică, Georgescu a făcut referiri la nivelul alocațiilor pentru copii, la diferențele dintre categoriile de beneficiari sociali, precum și la nivelul cheltuielilor publice și al împrumuturilor externe contractate de România. El a pus sub semnul întrebării modul de gestionare a fondurilor și prioritățile bugetare ale statului.

Fostul candidat a susținut că România traversează o perioadă în care deciziile politice nu ar reflecta interesele cetățenilor și a cerut o schimbare de direcție în administrarea țării. În discursul său, acesta a insistat asupra ideii unui guvern responsabil, orientat către nevoile populației și către protejarea interesului național.

„Prin aceste puține exemple spun următorul lucru: prin acest guvern noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu cred în această țară și nu cred în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg. Și este foarte clar că, sub această formă, se poate spune astfel: toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român. Și noi spunem astăzi: ajunge! Pentru că România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment, iar țara noastră nu este un teren de joacă pentru trădătorii din funcții. Așadar, vrem un guvern responsabil, care lucrează pentru cetățeni, nu împotriva lor. Vrem o clasă politică loială țării, nu intereselor străine. Și vrem un viitor sigur, unde tinerii construiesc în țara noastră și nu fug. Ridicăm acest cuvânt din dragoste, nu din ură, din loialitate și nu din nostalgie, pentru că nu suntem supuși nimănui. Suntem oameni liberi și demni, descendenți ai unei istorii mărețe. Suntem un popor viteaz, al unei națiuni care s-a întregit prin sabia lui Mihai Viteazul, iar România este vie prin noi și prin cuvintele Sfântului Mare Voievod Neagoe Basarab, care a spus așa: „Să stăm, fraților, în frica lui Dumnezeu și să nu ne întristăm în luptă”, a spus Călin Georgescu în fața secției de poliție din Buftea.

Călin Georgescu continuă să se afle sub măsura controlului judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a decis prelungirea acesteia în cadrul dosarului penal aflat pe rol. Măsura preventivă implică obligații stricte, inclusiv prezentări periodice la sediul Poliției Buftea.

Decizia instanței confirmă legalitatea și temeinicia măsurii, respingând solicitarea de revocare depusă de apărare. Controlul judiciar rămâne valabil până la o nouă verificare judiciară, dar nu mai mult de 60 de zile, conform procedurii legale.

În dimineața zilei de marți, Georgescu s-a prezentat la secția de Poliție Buftea, conform obligațiilor impuse de instanță. Aceste verificări sunt parte din regimul de control judiciar și presupun respectarea unor condiții stricte stabilite de autorități.

Măsura preventivă are rolul de a asigura buna desfășurare a procesului penal și de a garanta prezența inculpatului pe durata procedurilor judiciare.

Dosarul în care este judecat vizează acuzații privind promovarea în spațiul public a unor idei, concepții sau doctrine interzise de legislația românească, inclusiv elemente cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Procurorii susțin că faptele investigate ar fi fost săvârșite în mod repetat, fiind încadrate ca infracțiuni în formă continuată, cu mai multe acte materiale.

Pe lângă acest dosar, Călin Georgescu mai este vizat într-o altă anchetă penală, în care este analizată posibila implicare într-un caz de complicitate la tentative împotriva ordinii constituționale.

În acest dosar, ancheta se află încă în fază procedurală, iar procurorii urmează să stabilească pașii următori în funcție de probatoriul administrat.

