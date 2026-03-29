În acest sens, Ministerul Muncii derulează un proiect cu un buget de 170 de milioane de euro, destinat angajării tinerilor sub 30 de ani aflați la primul loc de muncă, potrivit informațiilor oferite de Florin Manole.

Programul prevede subvenții pentru aproximativ 28.000 de tineri, cu plăți de 2.250 de lei pe lună pentru angajatori timp de 12 luni, iar pentru angajați un sprijin de 1.000 de lei în primele 12 luni și 1.250 de lei în următoarele 12 luni, condiționat de menținerea raportului de muncă pentru încă 18 luni. Acest proiect este considerat unul dintre cele mai importante ale anului, având potențialul de a contribui la echilibrarea fondului de pensii.

„Nu intra in colaps, dar trebuie facute lucruri, nu cresterea varstei de pensionare, trebuie sa facem mai aspre controale, sa descoperim munca la negru. În al doilea rand, sa sprijinim tinerii, avem acum la minister un proiect care va fi deschis public, 170 milioane euro, angajare tinerii care cauta primul loc de munca, sa fie tineri pana in 30 ani. Pentru 28 mii tineri vom avea bani pentru subventionare loc munca. 2.250 de lei vor fi dați angajatorului pe luna timp de 12 luni. Pentru tanar, pentru lucrator, un sprijin de 1000 lei in primele 12 luni si apoi 1250 de lei in urmatoarele 12 luni. Toate aceste beneficii cu conditia ca inca 18 luni intre angajator si tanar sa continua un contract de munca. Cel mai important proiect din acest an va fi modul prin care daca il extindem vom putea echilibra fondul de pensii”, a explicat ministrul la România TV.

Ministrul a abordat și subiectul pensionării anticipate, în contextul discuțiilor privind intențiile Guvernului condus de Ilie Bolojan. El a precizat că nu există în prezent un act normativ în lucru care să modifice legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce privește pensionarea anticipată, și s-a declarat împotriva unor astfel de schimbări. A subliniat că legislația existentă din 2023 este stabilă și că nu sunt necesare modificări în acest sens.

„Nu avem un act normativ, o alta categorie deranjată inutil au fost militarii. S-a spus ca e nevoie de o noua modificare la legislatie. Nu exista niciun proiect in acest sens si ma opun ideii. Legislatia e deja stabila din 2023, nu e exces acolo. Nu e nimic de modificat. Au trecut 2-3 luni si s-a dovedit ca a fost o zarva inutila. Din pacate, o importanta categorie mai ales in aceasta perioada poate sa stea linistita. Imi pare rau ca a trebuit sa treaca prin asta, dar cine a avut idei proaste s-au linistit”, a mai spus Manole.

În final, Florin Manole a oferit informații și despre procesul de recalculare a pensiilor, menționând că acesta este în întârziere, dar înregistrează progrese. Numărul dosarelor restante a scăzut semnificativ, de la peste 65.000 la aproximativ 35.000, iar procesul este considerat unul dintre cele mai active din ultimul timp. Ministrul a explicat că deficitul de personal reprezintă un obstacol în accelerarea acestui proces și limitează posibilitatea reducerii numărului de angajați din sistem.