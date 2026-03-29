Burnout-ul, o problemă tot mai prezentă. Nivelul de satisfacție profesională este în scădere, doar 27% dintre angajați afirmând că se simt fericiți și împliniți la locul de muncă, cu 8 puncte procentuale mai puțin față de 2025. În același timp, 57% dintre respondenți se autoevaluează ca având un nivel mai ridicat de stres profesional comparativ cu anul anterior.

Creșterea anxietății este pusă în legătură directă cu evoluțiile economice, sociale și politice din ultimul an, 66% dintre angajați considerând că acestea au contribuit la intensificarea stresului profesional. Fenomenul este mai accentuat în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani, unde procentul ajunge la 72%, conform studiului realizat de Reveal Marketing Research.

Printre factorii externi care influențează nivelul de stres se numără creșterea costului vieții, indicată de 62% dintre respondenți, scăderea puterii de cumpărare pentru 56%, instabilitatea economică și teama de pierdere a locului de muncă pentru 44%, precum și incertitudinea legată de viitor, menționată de 36% dintre participanți. În acest context, 55% dintre angajați consideră că angajatorii nu oferă suficiente măsuri de sprijin pentru gestionarea stresului.

La nivel intern, principalele surse de stres sunt volumul ridicat de muncă, indicat de 58% dintre respondenți, preluarea prea multor responsabilități pentru 49% și dificultățile financiare pentru 41%. Comparativ cu anul 2025, stresul generat de dificultățile financiare a crescut semnificativ, de la 29% la 41%, în timp ce presiunea cauzată de volumul mare de muncă a înregistrat o ușoară scădere, de la 64% la 58%.

În ceea ce privește gestionarea stresului, angajații recurg în principal la concediul de odihnă, menționat de 52% dintre respondenți, și la activități relaxante în timpul liber, precum ieșirile în oraș sau shopping-ul, indicate de 47%. Totuși, ambele metode sunt în scădere față de anul anterior, cu 15% și respectiv 7%.

Datele mai arată că proactivitatea angajaților în prevenirea burnout-ului este în diminuare, doar 52% dintre aceștia declarând că iau măsuri antistres, față de 60% în 2025. Comportamentul este însă mai pronunțat în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, unde procentul ajunge la 74%. În același timp, schimbarea locului de muncă câștigă teren ca strategie de adaptare, fiind menționată de 29% dintre angajați în 2026, comparativ cu 21% în anul precedent.