Călin Georgescu riscă o pedeapsă cu închisoarea, dar susține că a câștigat alegerile prezidențiale la care a participat în anul 2024 și că situația actuală din România și din lume se va schimba. Georgescu a făcut aceste declarații, miercuri seară, la „Sub semnul întrebării”, unde a vorbit despre rezultatul alegerilor la care a participat.

Întrebat dacă va deveni președintele României, el a afirmat că deja a câștigat alegerile la care a participat, dar nu a confirmat că va candida din nou. A spus că a candidat o singură dată în viață la funcția de președinte și că a câștigat, considerând că acest lucru a fost decis de poporul român și că nu mai este nimic de adăugat. A precizat că nu a afirmat că va mai candida.

Totodată, a sugerat că situația actuală privind conducerea României se va schimba. A spus că rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar este sigur că lucrurile nu vor rămâne la fel.

„Eu am candidat odată, în viața mea, la funcția de președinte, și am câștigat. Altul de poporul român. Altceva nu mai este de spus. Eu am spus că am câștigat. Eu n-am spus că voi candida. Vedem cum va fi. Și cert este un lucru, că lucrurile nu vor rămâne așa. În niciun caz”, a zis Georgescu.

Acesta a continuat discuția și a făcut câteva clarificări despre ceea ce el numește un „sistem internațional” aflat în dificultate, spunând că situația nu ține doar de România, ci de mai multe state europene și de schimbările care ar urma să apară la nivelul Uniunea Europeană.

Georgescu a afirmat că lupta despre care vorbește nu a avut loc în România, ci la nivel internațional, susținând că în țară ar exista doar oameni care execută ordine. El a mai spus că sistemul internațional este într-o situație dificilă și a dat ca exemple Germania, Bruxelles și Anglia, despre care a afirmat că nu se află într-o situație bună. El a susținut că „zidul Bruxelles-ului”, cum l-a numit, ar urma să fie primul care va cădea.

„Sigur că sistemul, nu neapărat cel român. Vorbesc internațional, pentru că lupta să știți că nu a fost aici. Aici au fost niște lachei care răspund la o comandă. Sistemul internațional este într-o situație complicată. V-am dat exemplul Germaniei, exemplul Bruxellului, exemplul Angliei, care nu este deloc foarte fericit”, a punctat Georgescu.

Georgescu a vorbit și despre românii plecați în străinătate, pe care îi consideră foarte importanți pentru viitorul România. El a spus că dezvoltarea și refacerea țării se vor baza în mare parte pe acești oameni, dar a subliniat că pentru ei nu este ușor, deoarece s-au îndepărtat de rădăcinile și identitatea națională.

În opinia lui, tot ceea ce a fost furat din România se va întoarce înapoi și că persoanele care au furat vor fi obligate să dea înapoi tot ce au luat.