Sistemul public de pensii din Germania va trece printr-o modificare semnificativă începând cu anul 2027, o schimbare care ar putea aduce venituri suplimentare pentru milioane de pensionari. Reforma, cunoscută sub denumirea de „Mütterrente III”, vizează în special părinții care au crescut copii înainte de 1992 și care au fost dezavantajați în actualul mod de calcul al pensiei.

Această măsură este considerată una dintre cele mai importante ajustări ale sistemului de asigurări sociale din ultimii ani și ar putea avea un impact direct asupra veniturilor a milioane de beneficiari, inclusiv cetățeni români care au lucrat în Germania.

În prezent, legislația din Germania recunoaște perioadele de creștere a copiilor prin acordarea de puncte de pensie, însă există o diferență importantă în funcție de anul nașterii copilului.

Copiii născuți după 1992: până la 36 de luni de stagiu de creștere recunoscut

Copiii născuți înainte de 1992: doar 30 de luni recunoscute

Reforma „Mütterrente III” urmărește eliminarea acestei inechități. Noua regulă va uniformiza perioada de recunoaștere la 36 de luni pentru toți copiii, indiferent de anul nașterii.

Modificarea vizează în special:

persoane pensionate care au crescut copii născuți înainte de 1992

persoane apropiate de vârsta pensionării

părinți cu perioade de contribuție în sistemul german de pensii

Se estimează că aproximativ 10 milioane de persoane ar putea beneficia de această ajustare. Printre aceștia se numără și mulți lucrători străini, inclusiv români, care au contribuit de-a lungul anilor la sistemul de asigurări sociale german.

Extinderea perioadei recunoscute cu până la șase luni pentru fiecare copil poate duce la o creștere a punctelor de pensie. În anumite cazuri, acest lucru se poate traduce printr-o majorare vizibilă a pensiei lunare.

Deși nu toate dosarele vor avea același impact financiar, efectul cumulativ pentru familiile cu mai mulți copii poate fi semnificativ.

Deși reforma este programată să intre oficial în vigoare la 1 ianuarie 2027, plățile efective sunt așteptate abia din 2028.

Întârzierea este cauzată de necesitatea actualizării sistemelor informatice și recalculării unui număr foarte mare de dosare individuale. Procesul este complex și implică verificări administrative extinse.

Recalcularea va fi realizată automat de către instituția publică de pensii din Germania.

În majoritatea cazurilor:

nu va fi nevoie de depunerea unor cereri noi

beneficiarii vor primi ajustarea automat

diferențele vor fi integrate direct în pensia lunară

Această automatizare are rolul de a reduce birocrația și de a accelera implementarea reformei.