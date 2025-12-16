Statul Român, reprezentat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a formulat apel împotriva hotărârii prin care Tribunalul Sibiu a respins solicitarea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor aparținând familiei fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Apelul a fost înregistrat oficial, iar cauza urmează să fie analizată de Curtea de Apel Alba.

Informația a fost confirmată de Cornelia Prundaru, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Sibiu, care a precizat că este vorba despre contestarea unei încheieri pronunțate la data de 20 noiembrie 2025. Prin acea decizie, instanța de fond a respins cererea statului de a impune măsuri asigurătorii asupra bunurilor pârâților.

„Astăzi s-a înregistrat apelul declarat de Statul Român prin DGRFP Braşov împotriva încheierii pronunţată la data de 20 noiembrie 2025 de Tribunalul Sibiu, prin care s-a respins cererea având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor”, a declarat marţi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Sibiu, Cornelia Prundaru.

Demersul face parte dintr-o acțiune mai amplă inițiată de stat, prin ANAF și structurile sale regionale, având ca obiect recuperarea unor despăgubiri considerate datorate pentru lipsa de folosință a jumătății dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Imobilul se află pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 și a fost, în trecut, asociat cu familia Iohannis.

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acțiunea în instanță vizează obligarea fostului șef al statului la plata sumelor corespunzătoare perioadei în care statul, deși coproprietar, nu ar fi beneficiat de dreptul de folosință asupra părții sale din clădire. Reprezentanții ANAF au subliniat că procedurile judiciare au fost declanșate după ce familia Iohannis ar fi refuzat achitarea voluntară a despăgubirilor solicitate.

În acest context, instituția fiscală a cerut și aplicarea sechestrului asigurător, ca măsură de garantare a recuperării prejudiciului, cerere respinsă însă, în primă instanță, de Tribunalul Sibiu. Autoritățile fiscale au transmis că vor continua toate demersurile legale necesare pentru apărarea intereselor patrimoniale ale statului român.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se menţionează într-un comunicat emis anterior de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Anterior, la începutul lunii octombrie, ANAF anunțase că a dobândit, conform legii, o cotă de 50% din imobilul respectiv, în urma constatării unei moșteniri vacante, situație care a dus la intrarea statului în coproprietate. Președintele ANAF, Adrian Nica, declara atunci că nu existau indicii privind intenția soților Klaus Iohannis și Carmen Georgeta Iohannis de a achita sumele considerate datorate.

Șeful ANAF a explicat că între instituție și familia Iohannis a existat o corespondență prealabilă, atât pe tema predării imobilului, cât și în legătură cu modul de calcul al despăgubirilor. Deși explicațiile au fost furnizate, plata nu ar fi fost efectuată, motiv pentru care s-a decis sesizarea instanței și solicitarea de măsuri asigurătorii.

„Între ANAF şi cei doi soţi a existat corespondenţă pe două paliere, o dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului şi, pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat şeful ANAF, la postul B1 TV.

Litigiul are rădăcini mai vechi. În septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Rodica Baștea, vânzătoarea de la care familia Iohannis achiziționase o parte din imobil. Cu ani înainte, în mai 2014, Tribunalul Brașov anulase contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Rodica Baștea și soții Klaus Werner Iohannis și Carmen Georgeta Iohannis, stabilind astfel premisele actualului conflict juridic.