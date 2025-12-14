Președintele României a precizat că neparticiparea sa la funeraliile lui Ion Iliescu nu a fost un gest de indiferență, ci o decizie atent cântărită, luată în contextul rolului său constituțional și al semnificației istorice a momentului.

„Ca preşedinte, am încercat să păstrez un echilibru”, a afirmat Nicușor Dan, explicând că moștenirea politică a fostului șef al statului este una care continuă să divizeze societatea românească, chiar și la peste trei decenii de la căderea regimului comunist.

În intervenția sa televizată, Nicușor Dan a recunoscut experiența și influența politică ale lui Ion Iliescu, dar a insistat asupra deciziilor controversate luate în momente-cheie ale tranziției postcomuniste.

„Ion Iliescu a fost un politician cu o vastă experienţă şi cu referinţe pe mai multe direcţii pe scena politică românească şi multe dintre opiniile pe care le-a avut după ce şi-a încheiat ultimul mandat au fost relevante. Ca politician, a luat nişte decizii extrem de discutabile”, a declarat șeful statului într-o emisiune difuzată sâmbătă seară de Kanal D.

Președintele a amintit în mod explicit de perioada Revoluției din 1989 și de transformarea Frontului Salvării Naționale din structură provizorie într-un actor politic major.

„În momentul Revoluţiei, când a format un Front al Salvării Naţionale care s-a format tranzitoriu pentru a organiza alegeri corecte, apoi a ajuns un jucător în politică. Să nu uităm de mineriade, când colegi de-ai mei au fost bătuţi la propriu”, a subliniat Nicușor Dan.

Un punct central al declarațiilor președintelui a fost legat de impactul deciziilor politice din primii ani de după 1989 asupra parcursului economic și democratic al României.

„În opinia mea, România a pierdut o oportunitate de a se dezvolta mult mai repede, după căderea comunismului. Ion Iliescu este responsabil de asta”, a afirmat Nicușor Dan, sugerând că ritmul lent al reformelor și modul în care a fost gestionată tranziția au avut efecte pe termen lung.

Totuși, șeful statului a admis că imaginea fostului președinte nu este una unitar negativă și că există segmente importante ale societății care l-au apreciat.

„Pe de altă parte, sunt oameni care l-au apreciat”, a punctat el, explicând că tocmai această polarizare a stat la baza deciziei sale de a nu participa la ceremonii.

Ion Iliescu a fost înmormântat pe 7 august 2025, zi declarată de doliu național, cu onoruri militare, la cimitirul militar Ghencea III. Ceremonia a reunit o parte importantă a vechii clase politice, în special din zona PSD și PNL.

La funeralii au fost prezenți cinci foști prim-miniștri – Viorica Dăncilă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Marcel Ciolacu și Theodor Stolojan – precum și actualul prim-ministru, Ilie Bolojan.

Pe lângă președintele Nicușor Dan, a lipsit și fostul șef al statului Klaus Iohannis. De asemenea, niciun ministru din partea PNL, USR sau UDMR nu a fost prezent la ceremonie, absență interpretată de unii analiști drept un semnal politic clar.

Printre cei care nu au participat se numără și fostul premier Petre Roman, actualul președinte PSD Sorin Grindeanu, precum și foștii lideri Mircea Geoană și Liviu Dragnea. Traian Băsescu a adus un ultim omagiu în ziua precedentă, dar nu a fost prezent la înmormântarea propriu-zisă.

Soția fostului președinte, Nina Iliescu, nu a participat la niciun moment al funeraliilor, din cauza stării de sănătate, potrivit informațiilor oficiale. Absența sa a fost menționată discret în cadrul ceremoniilor, organizatorii subliniind caracterul privat al situației.