TVA retroactiv pentru firme mici. Un număr semnificativ de antreprenori din România, în special din zona microîntreprinderilor și a afacerilor de familie, se confruntă cu decizii fiscale prin care autoritatea fiscală a stabilit obligații retroactive de TVA pentru perioade de până la 6 ani.

Situația apare, în principal, după ce ANAF a anulat codul de TVA al acestor firme din motive administrative (inactivitate fiscală, lipsa declarațiilor sau alte neconformități formale). Ulterior, în cadrul controalelor, unele firme au fost reîncadrate și obligate să achite TVA pentru perioade în care nu au colectat efectiv această taxă.

Problema centrală semnalată în practică este una de natură structurală: TVA-ul este o taxă colectată de la client, însă firmele vizate nu au avut dreptul legal să îl factureze în perioada respectivă.

În acest context, a fost depusă în Parlament o propunere legislativă (B192/2026), semnată de mai mulți parlamentari, care urmărește anularea obligațiilor fiscale stabilite retroactiv în astfel de cazuri.

Conform expunerii de motive, măsura are ca scop:

corectarea unor practici administrative considerate disproporționate;

reducerea impactului financiar asupra mediului de afaceri mic;

alinierea la situații similare în care statul a aplicat mecanisme de tip „amnistie fiscală”.

Proiectul vizează atât sumele principale, cât și accesoriile (dobânzi și penalități), ceea ce, în practică, poate reduce semnificativ sarcina fiscală acumulată.

Nr. Vulnerabilitate juridică Descriere Implicații juridice și practice 1 Acoperire incompletă a situațiilor similare Proiectul legislativ nu include toate cazurile în care codul de TVA a fost anulat, ci doar o parte dintre situațiile administrative vizate. Creează potențial tratament diferențiat între contribuabili aflați în situații juridice identice. Din perspectiva dreptului fiscal, poate fi invocat principiul egalității de tratament, ceea ce deschide riscul de contestații și litigii ulterioare. 2 Lipsa reformei structurale în Codul fiscal Inițiativa rezolvă situațiile trecute, dar nu modifică mecanismele legale care permit reîncadrarea retroactivă a TVA în prezent. Fără modificări în legislația de bază, practica fiscală contestată poate reapărea în viitor. Problema este deci una sistemică, nu doar punctuală, ceea ce reduce efectul de prevenție al legii.

O parte importantă a dezbaterii vine din dreptul european.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat recent că măsurile administrative care conduc automat la pierderea statutului de plătitor de TVA, fără analiză individuală a comportamentului contribuabilului, pot încălca principiile de proporționalitate și securitate juridică.

În jurisprudența europeană, TVA este definită ca taxă pe consum, nu instrument sancționator. Din această perspectivă, aplicarea retroactivă a TVA în absența fraudei dovedite ridică probleme de conformitate cu directivele europene.

Dacă proiectul legislativ va fi adoptat, efectele principale ar putea include:

anularea unor obligații fiscale stabilite în ultimii ani;

posibilitatea restituirii sumelor deja plătite;

reducerea litigiilor între contribuabili și ANAF;

clarificarea temporară a unui conflict administrativ-fiscal major.

În același timp, impactul bugetar și reacția administrației fiscale rămân subiecte sensibile în dezbaterea parlamentară.

Dezbaterea actuală nu vizează doar un set de datorii fiscale, ci o problemă mai amplă de interpretare administrativă și predictibilitate legislativă.

Specialiștii în drept fiscal subliniază că o soluție completă ar trebui să includă:

reguli clare privind efectele anulării codului de TVA;

limitarea explicită a recalculărilor retroactive în absența fraudei;

alinierea deplină la principiile europene privind securitatea juridică.

Fără aceste ajustări, există riscul ca problema să fie doar temporar „rezolvată”, fără eliminarea cauzei.