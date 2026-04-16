Documentul oficial, aprobat la nivelul Ministerului Transporturilor, arată că situația financiară a Metrorex este marcată de „incertitudini semnificative” și pierderi acumulate, ridicând semne de întrebare inclusiv privind continuitatea activității companiei.

În același timp, un raport al Corpului de Control al ministerului evidențiază mai multe nereguli în activitatea Metrorex, printre care pierderi financiare, contracte controversate și decizii administrative care au afectat direct bugetul societății.

Vicepremierul a afirmat că este necesar să fie luate măsuri pentru a opri risipa, precizând că anumite companii de stat trebuie consolidate, altele transformate sau restructurate, unele integrate, iar altele închise într-un mod disciplinat.

Totodată, acesta a arătat că, în cazul Metrorex, soluția identificată este redresarea operațională, aceeași abordare fiind avută în vedere și pentru CFR și TAROM.

”În aceste companii e nevoie de măsuri ferme de redresare, implementate cu sprijinul unor specialişti care au făcut până acum redresări în alte ţări sau în alte companii similar, iar acolo unde este cazul e nevoie de notificarea a Comisiei Europene, pentru un eventual ajutor de stat”, conform vicepremierului.

Raportul arată că problemele financiare ale Metrorex nu sunt generate doar de contextul economic, ci și de decizii adoptate târziu sau fără o fundamentare suficientă.

Pierderile din exploatare au afectat direct activele companiei, iar lipsa unor intervenții rapide a contribuit la acumularea dezechilibrelor financiare. Documentul mai semnalează că unele măsuri corective au fost implementate abia după apariția efectelor negative, ceea ce indică o reacție întârziată a conducerii.

Un exemplu menționat în raport este contractul de pază, în valoare de peste 1,8 milioane de lei lunar, semnat de Metrorex. Ulterior, conducerea a încercat să reducă impactul financiar prin diminuarea serviciilor și a numărului de posturi, după ce pierderile estimate pentru anul următor deveniseră evidente.

„S-a propus reevaluarea dispozitivului de pază prin reducerea numărului de posturi”, se arată în raport.

Succesiunea acestor decizii ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost fundamentat contractul inițial și dacă evaluarea costurilor a fost realizată în mod realist.

Utilizarea bunurilor statului fără respectarea legii

Raportul evidențiază și situații în care bunuri publice au fost folosite fără respectarea cadrului legal, în special în cazul unor terenuri și baze sportive.

Într-un caz concret, utilizarea unui teren aflat în incinta unui depou s-a făcut fără drept legal, ceea ce a generat pierderi financiare pentru companie.

„Ocuparea și utilizarea fără drept a proprietății publice a statului reprezintă o încălcare a regimului juridic al bunurilor”, se arată în document.

Prejudiciul estimat exclusiv din neîncasarea chiriilor se ridică la aproximativ 815.000 de lei.

Una dintre cele mai sensibile concluzii ale raportului vizează modul de atribuire a contractelor pentru spațiile publicitare din rețeaua de metrou.

Între 2021 și 2025, Metrorex ar fi încheiat peste 1.200 de contracte prin atribuire directă, fără organizarea unor proceduri competitive, fiind menționate în document 1.208 contracte de închiriere atribuite în acest mod.

Inspectorii subliniază că această practică ar fi limitat concurența și transparența, cu posibile efecte asupra veniturilor companiei, care ar fi putut fi mai mari în condiții de licitație deschisă.

Raportul mai arată că, în unele situații, contractele au fost semnate pe perioade scurte și repetate, ceea ce ar fi permis evitarea unor reguli mai stricte privind procedurile de achiziție și licitație.

Controlul a vizat și domeniul sănătății și securității în muncă, unde au fost identificate mai multe deficiențe legate de autorizare.

Raportul arată că anumite activități ar fi fost desfășurate fără respectarea integrală a cerințelor legale, inclusiv în lipsa unor autorizații obligatorii. Inspectorii notează că „nu a fost întreprinsă nicio acțiune pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare”.

Situația ar fi fost remediată ulterior, însă doar după intervenția autorităților competente.

Documentul mai evidențiază și o serie de inconsecvențe în stabilirea tarifelor pentru închirierea spațiilor și în administrarea contractelor.

În unele cazuri, valorile au fost stabilite fără date suficiente sau fără o metodologie clar definită, iar documentele interne nu ar fi oferit justificări solide pentru deciziile adoptate.

De asemenea, raportul semnalează diferențe de interpretare între structurile interne ale companiei privind legalitatea unor contracte și proceduri.