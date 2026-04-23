Florin Manole, ministru demisionar al Muncii, i-a transmis o scrisoare succesorului său, Dragoș Pîslaru, în care îi solicită să nu promoveze o reformă a pensiilor militare. El a explicat că această componentă a fost deja validată de Comisia Europeană, atât în ceea ce privește vârsta de pensionare, cât și cuantumul pensiilor.

În document, Florin Manole arată că jalonul 215, care vizează reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, inclusiv cele militare, a fost îndeplinit prin intrarea în vigoare a legislației existente. El a subliniat că această reformă a fost realizată în consultare cu Comisia Europeană și pe baza unui raport al Băncii Mondiale.

Totodată, fostul ministru a atras atenția că pensiile militare nu au fost menționate în scrisoarea de suspendare transmisă de Comisia Europeană pentru acest jalon. În aceste condiții, el a precizat că nu este recomandată modificarea actualului cadru legislativ și că orice intervenție ar trebui făcută doar după consultarea serviciilor tehnice ale Comisiei Europene.

Florin Manole a mai transmis că există un risc substanțial ca jalonul 420, care vizează reforma salarizării în sistemul public, să fie considerat neîndeplinit dacă apar modificări în afara cadrului stabilit. În scrisoare, el a subliniat că Ministerul Muncii își asumă menținerea reformelor deja aprobate și respectarea tuturor țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Stimate domnule ministru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale este coordonator de reformă pentru jalonul 215 – intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (inclusiv pensiile militare) a fost îndeplinit prin intrarea în vigoare a Legii nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 950/20.10.2023. Cadrul normativ a fost elaborat în consultare cu Comisia Europeană, fiind fundamentat pe raportul Băncii Mondiale privind analiza și evaluarea impactului reformei pensiilor speciale, inclusiv recomandări privind această reformă. Componenta de reformă aferentă pensiilor militare a fost validată de Comisia Europeană, atât în ceea ce privește vârsta de pensionare cât și cuantumul și nu a fost făcută nicio referire la această categorie de beneficiari în scrisoarea de suspendare transmisă de Comisia Europeană pentru jalonul 215. Atragem astfel atenția că nu este recomandată o modificare a acestui act normativ. Astfel, orice intervenție asupra acestuia trebuie făcută cu consultarea serviciilor tehnice ale Comisiei Europene, pentru a nu exista un risc de afectare a principiului ireversibilității reformei. Atragem de asemenea atenția că există un risc substanțial de evaluare a jalonului 420 ca fiind neîndeplinit, în cazul în care orice reglementare pentru remunerarea personalului din sistemul militar se va face în afara actului normativ care face obiectul jalonului 420 – Reforma salarizării în sistemul public și implicit fără respectarea obligațiilor asociate acestuia. Ne reasumăm pe această cale angajamentul ca Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în calitate de coordonator de reforme și investiții PNRR să facă toate eforturile pentru menținerea în vigoare a reformelor aprobate deja de Comisia Europeană, precum și pentru îndeplinirea adecvată a tuturor țintelor și jaloanelor care intră în responsabilitatea sa. Cu deosebită considerație, Petre-Florin MANOLE Ministru”, arată Florin Manole.

Premierul Ilie Bolojan anunțase anterior că Guvernul pregătește o lege privind pensiile militare, care ar urma să includă creșterea treptată a vârstei de pensionare.

El a explicat că măsura face parte din pachetul de reformă a administrației și vine în contextul în care reducerea cheltuielilor nu poate fi realizată prin scăderea numărului de angajați, din cauza deficitului de personal.

Premierul a arătat că în prezent există situații în care vârsta de pensionare este între 47 și 52 de ani și că aceasta ar urma să fie majorată, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului și pentru a reduce diferențele față de alte categorii profesionale.

Ilie Bolojan a precizat că reforma ar urma să fie aplicată diferențiat, în funcție de specificul activității, existând domenii unde ar putea fi menținute formule de pensionare accelerată, în funcție de condițiile de muncă și necesarul de efort fizic.