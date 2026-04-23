Florin Manole avertizează că reforma pensiilor militare a fost deja validată și nu ar trebui modificată
Florin Manole, ministru demisionar al Muncii, i-a transmis o scrisoare succesorului său, Dragoș Pîslaru, în care îi solicită să nu promoveze o reformă a pensiilor militare. El a explicat că această componentă a fost deja validată de Comisia Europeană, atât în ceea ce privește vârsta de pensionare, cât și cuantumul pensiilor.
În document, Florin Manole arată că jalonul 215, care vizează reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, inclusiv cele militare, a fost îndeplinit prin intrarea în vigoare a legislației existente. El a subliniat că această reformă a fost realizată în consultare cu Comisia Europeană și pe baza unui raport al Băncii Mondiale.
Totodată, fostul ministru a atras atenția că pensiile militare nu au fost menționate în scrisoarea de suspendare transmisă de Comisia Europeană pentru acest jalon. În aceste condiții, el a precizat că nu este recomandată modificarea actualului cadru legislativ și că orice intervenție ar trebui făcută doar după consultarea serviciilor tehnice ale Comisiei Europene.
Florin Manole a mai transmis că există un risc substanțial ca jalonul 420, care vizează reforma salarizării în sistemul public, să fie considerat neîndeplinit dacă apar modificări în afara cadrului stabilit. În scrisoare, el a subliniat că Ministerul Muncii își asumă menținerea reformelor deja aprobate și respectarea tuturor țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
„Stimate domnule ministru
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale este coordonator de reformă pentru jalonul 215 – intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (inclusiv pensiile militare) a fost îndeplinit prin intrarea în vigoare a Legii nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 950/20.10.2023. Cadrul normativ a fost elaborat în consultare cu Comisia Europeană, fiind fundamentat pe raportul Băncii Mondiale privind analiza și evaluarea impactului reformei pensiilor speciale, inclusiv recomandări privind această reformă.
Componenta de reformă aferentă pensiilor militare a fost validată de Comisia Europeană, atât în ceea ce privește vârsta de pensionare cât și cuantumul și nu a fost făcută nicio referire la această categorie de beneficiari în scrisoarea de suspendare transmisă de Comisia Europeană pentru jalonul 215. Atragem astfel atenția că nu este recomandată o modificare a acestui act normativ. Astfel, orice intervenție asupra acestuia trebuie făcută cu consultarea serviciilor tehnice ale Comisiei Europene, pentru a nu exista un risc de afectare a principiului ireversibilității reformei.
Atragem de asemenea atenția că există un risc substanțial de evaluare a jalonului 420 ca fiind neîndeplinit, în cazul în care orice reglementare pentru remunerarea personalului din sistemul militar se va face în afara actului normativ care face obiectul jalonului 420 – Reforma salarizării în sistemul public și implicit fără respectarea obligațiilor asociate acestuia.
Ne reasumăm pe această cale angajamentul ca Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în calitate de coordonator de reforme și investiții PNRR să facă toate eforturile pentru menținerea în vigoare a reformelor aprobate deja de Comisia Europeană, precum și pentru îndeplinirea adecvată a tuturor țintelor și jaloanelor care intră în responsabilitatea sa.
Cu deosebită considerație,
Petre-Florin MANOLE
Ministru”, arată Florin Manole.
Ilie Bolojan anunțase anterior că Guvernul pregătește o nouă lege pentru pensiile militare
Premierul Ilie Bolojan anunțase anterior că Guvernul pregătește o lege privind pensiile militare, care ar urma să includă creșterea treptată a vârstei de pensionare.
El a explicat că măsura face parte din pachetul de reformă a administrației și vine în contextul în care reducerea cheltuielilor nu poate fi realizată prin scăderea numărului de angajați, din cauza deficitului de personal.
Premierul a arătat că în prezent există situații în care vârsta de pensionare este între 47 și 52 de ani și că aceasta ar urma să fie majorată, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului și pentru a reduce diferențele față de alte categorii profesionale.
Ilie Bolojan a precizat că reforma ar urma să fie aplicată diferențiat, în funcție de specificul activității, existând domenii unde ar putea fi menținute formule de pensionare accelerată, în funcție de condițiile de muncă și necesarul de efort fizic.
„Și reforma pensiilor din sectorul de ordine publică și siguranță națională este prevăzută în pachetul de reformă a administrației. În aceste sectoare, datorită deficitului de personal, reducerea de cheltuieli nu se putea face prin reduceri de personal. Și atunci decizia care s-a luat, care vine să completeze ceea ce s-a făcut pentru magistrați, este să se facă economii prin creșterea vârstei de pensionare eșalonat în anii următori.
Și în maxim 2 săptămâni vom veni cu un proiect care să rezolve această problemă, pentru că avem un termen recomandat în pachetul de lege privind administrația și deja ne apropiem de acest termen, în așa fel încât și în aceste sectoare, acolo unde vârsta de pensionare era, de exemplu, de 47-52 de ani, să o creștem. Pentru că nu mai putem să ne ducem în acest sistem. E o problemă de suportabilitate economică pentru România, de sustenabilitate a sistemului de pensii și de inechitate față de alte categorii care lucrează până la 65 de ani.
Aici lucrurile trebuie gândite în două etape: modificarea generală a legii de pensionare în aceste zone și particularizarea pe fiecare sector. Pentru că una este să fii la Jandarmerie la pază la o instituție publică fără probleme și poți să stai în pază liniștit până la 65 de ani. Și alta este să fii într-un batalion de intervenție, de restabilire a ordinii, la brigada de jandarmi, unde ai nevoie de o anumită forță fizică și unde trebuie gândită o formulă de echivalare a anilor lucrați în așa fel încât să permită o pensionare accelerată. Dar nu pentru toată lumea. Și această situație o avem și în celelalte structuri. Sunt zone unde ai nevoie de o condiție fizică foarte bună, care înseamnă o pensionare accelerată, unde trebuie făcut efort și sunt zone unde ai nevoie de experiență”, spunea Ilie Bolojan, într-un interviu pentru G4Media.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.