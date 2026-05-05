La finalul anului 2025, AEP stabilise că nu îi va rambursa lui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei din campania prezidențială, invocând, printre altele, faptul că unii donatori nu pot fi identificați. În urma acestei decizii, Nicușor Dan a acționat în instanță Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Procesul s-a soluționat chiar la primul termen de judecată, conform minutei publicate pe portalul instanței. Acțiunea a fost înregistrată la Curtea de Apel București în data de 24 martie, iar primul termen a fost stabilit pentru 5 mai.

Instanța a admis cererea formulată de Nicușor Dan și a anulat decizia AEP de nerambursare a cheltuielilor electorale, respectiv Decizia nr. 177DC din 5 noiembrie 2025. De asemenea, judecătorii au anulat parțial și Raportul de control nr. 11057 din 11 august 2025, în ceea ce privește invalidarea cheltuielilor electorale în valoare de 930.283,10 lei, sumă solicitată la rambursare.

Totodată, Curtea de Apel București a obligat Autoritatea Electorală Permanentă să îi plătească lui Nicușor Dan suma de 930.283,10 lei, reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2025.

Hotărârea nu este definitivă, iar AEP are la dispoziție un termen de 15 zile de la comunicarea deciziei pentru a formula recurs.

Informația privind refuzul inițial al AEP de a rambursa suma de aproximativ 930.000 de lei a fost publicată în exclusivitate în noiembrie 2025 de HotNews, care a relatat că unul dintre motivele invocate de instituție a fost imposibilitatea identificării unor donatori.

Ulterior, în luna decembrie 2025, Nicușor Dan a anunțat într-o conferință de presă că va da în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, motivând că i-au fost decontați cu 930.000 de lei mai puțin decât suma împrumutată pentru campania electorală.

În februarie, cu câteva zile înainte de a introduce acțiunea în instanță, șeful statului a criticat public AEP într-o postare pe Facebook, acuzând instituția că nu a înțeles mecanismul donațiilor online și amintind că situații similare au existat și în campaniile din 2016 și 2020, când sancțiunile aplicate au fost ulterior anulate de instanță, iar plângerile penale nu au avut consecințe.