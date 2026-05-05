La finalul anului 2025, AEP stabilise că nu îi va rambursa lui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei din campania prezidențială, invocând, printre altele, faptul că unii donatori nu pot fi identificați. În urma acestei decizii, Nicușor Dan a acționat în instanță Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).
Nicușor Dan câștigă în instanță procesul cu AEP
Procesul s-a soluționat chiar la primul termen de judecată, conform minutei publicate pe portalul instanței. Acțiunea a fost înregistrată la Curtea de Apel București în data de 24 martie, iar primul termen a fost stabilit pentru 5 mai.
Instanța a admis cererea formulată de Nicușor Dan și a anulat decizia AEP de nerambursare a cheltuielilor electorale, respectiv Decizia nr. 177DC din 5 noiembrie 2025. De asemenea, judecătorii au anulat parțial și Raportul de control nr. 11057 din 11 august 2025, în ceea ce privește invalidarea cheltuielilor electorale în valoare de 930.283,10 lei, sumă solicitată la rambursare.
„Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Dan Nicușor Daniel în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 177DC din 05.11.2025, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, şi anulează în parte Raportul de control nr. 11057/11.08.2025, emis de aceeaşi autoritate, în partea referitoare la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum de 930.283,10 lei, solicitate la rambursare”, arată decizia publicată pe portalul instanței.
Curtea de Apel București a obligat Autoritatea Electorală Permanentă să plătească suma de 930.283,10 lei
Totodată, Curtea de Apel București a obligat Autoritatea Electorală Permanentă să îi plătească lui Nicușor Dan suma de 930.283,10 lei, reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2025.
Hotărârea nu este definitivă, iar AEP are la dispoziție un termen de 15 zile de la comunicarea deciziei pentru a formula recurs.
Informația privind refuzul inițial al AEP de a rambursa suma de aproximativ 930.000 de lei a fost publicată în exclusivitate în noiembrie 2025 de HotNews, care a relatat că unul dintre motivele invocate de instituție a fost imposibilitatea identificării unor donatori.
Ulterior, în luna decembrie 2025, Nicușor Dan a anunțat într-o conferință de presă că va da în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, motivând că i-au fost decontați cu 930.000 de lei mai puțin decât suma împrumutată pentru campania electorală.
În februarie, cu câteva zile înainte de a introduce acțiunea în instanță, șeful statului a criticat public AEP într-o postare pe Facebook, acuzând instituția că nu a înțeles mecanismul donațiilor online și amintind că situații similare au existat și în campaniile din 2016 și 2020, când sancțiunile aplicate au fost ulterior anulate de instanță, iar plângerile penale nu au avut consecințe.
„AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic”, scria Nicușor Dan la momentul respectiv.
