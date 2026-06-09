Procesul dintre Bogdan Diaconu și Marian Vanghelie, departe de final. A început judecarea apelului după ce fostul primar a contestat sentința pronunțată de Tribunalul București

A început judecarea apelului în dosarul în care fostul deputat Bogdan Diaconu îi solicită lui Marian Vanghelie plata unor despăgubiri de 600.000 de euro pentru prejudiciul moral pe care susține că l-a suferit în urma unor declarații publice considerate defăimătoare.

Mihai-Bogdan Diaconu este un politician român care a fost deputat de București din partea Uniunii Social-Liberale în legislatura 2012-2016. În august 2014, acesta a demisionat din PSD și a fondat Partidul România Unită. De-a lungul carierei sale politice, Diaconu, fost soț al campioanei olimpice Maria Olaru, s-a remarcat prin pozițiile sale anti-maghiare și prin opoziția față de autonomia Ținutului Secuiesc.

Procesul a fost deschis în octombrie 2021, când Bogdan Diaconu a depus o cerere la Tribunalul București – Secția a III-a Civilă. În acțiune, acesta a solicitat obligarea lui Marian Vanghelie la plata sumei de 600.000 de euro cu titlu de daune pentru prejudiciul nepatrimonial pe care susține că l-a suferit.

Totodată, reclamantul a cerut publicarea hotărârii judecătorești, pe cheltuiala pârâtului, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a acesteia, în publicațiile scrise și online în care au apărut articolele considerate defăimătoare. De asemenea, a solicitat ca Marian Vanghelie să fie obligat să își ceară scuze public pentru afirmațiile pe care le consideră nereale și care i-ar fi afectat onoarea și demnitatea.

Cererea mai prevedea publicarea unui comunicat de presă care să conțină scuze publice, dezmințirea acuzațiilor formulate la adresa sa și angajamentul că pârâtul nu îl va mai denigra în viitor. Bogdan Diaconu a solicitat și obligarea lui Marian Vanghelie la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, fostul deputat a arătat că în perioada iulie-august 2021 mai multe publicații online au publicat declarații făcute de Marian Vanghelie la adresa sa. Potrivit cererii, afirmațiile respective îl prezentau pe reclamant drept consumator excesiv de alcool, persoană inconștientă, persoană cu atracție față de indivizi de același sex, persoană nedemnă și cu un nivel redus de educație, precum și ca fiind lipsit de ocupație profesională.

Pe 2 iunie 2025, Tribunalul București a pronunțat sentința în cauză. Instanța a admis în parte cererea și l-a obligat pe Marian Vanghelie să îi plătească lui Bogdan Diaconu suma de 10.000 de lei cu titlu de daune morale.

Totodată, tribunalul a dispus ca hotărârea să fie publicată, după rămânerea definitivă, în două publicații media scrise și în două publicații online, în termen de 15 zile. Celelalte capete de cerere au fost respinse ca nefondate. Instanța a consemnat că solicitarea privind cheltuielile de judecată va fi formulată separat și a stabilit că sentința poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

„Admite în parte cererea. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 10.000 lei cu titlul de daune morale. Obligă pârâtul să publice prezenta hotărâre în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă în câte 2 publicaţii media scrisă şi online. Respinge celelalte capete de cerere ca nefondate. Ia act că se solicită cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin grefa instanţei”, arată soluția pe scurt.

În motivarea deciziei, judecătorul a arătat că declarațiile preluate de presa online conțineau afirmații potrivit cărora reclamantul ar fi consumator de alcool, nu ar avea o ocupație și ar avea o altă orientare sexuală. Tribunalul a apreciat că aceste afirmații au fost de natură să afecteze imaginea, demnitatea și onoarea lui Bogdan Diaconu.

Instanța a reținut că fostul deputat a fost nevoit să ofere explicații familiei și cunoscuților și că a amânat nunta pe care o avea planificată. Judecătorul a mai apreciat că afirmațiile respective nu contribuiau la o dezbatere de interes public, fiind formulate în contextul unor dispute familiale ale pârâtului devenite publice.

În argumentarea sentinței s-a mai arătat că impactul afirmațiilor a fost amplificat de faptul că atât reclamantul, cât și pârâtul sunt cunoscuți în spațiul public ca politicieni, iar declarațiile privind activitatea sau comportamentul acestora sunt analizate cu atenție de opinia publică.

Tribunalul a considerat că afirmațiile făcute de Marian Vanghelie îl puteau încadra pe Bogdan Diaconu în categoria persoanelor care nu inspiră seriozitate, aspect ce poate avea consecințe negative pentru imaginea unui politician. De asemenea, instanța a concluzionat că prejudiciul suferit era cert și că vinovăția pârâtului a fost dovedită, întrucât acesta a făcut declarațiile în fața jurnaliștilor, cunoscând că vor fi publicate, cu intenția de a-l denigra public pe reclamant. În concluzie, tribunalul a apreciat că au fost depășite limitele libertății de exprimare.

Nemulțumit de sentință, Marian Vanghelie a formulat apel. În februarie 2026, dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București. La sfârșitul lunii mai a avut loc primul termen de judecată în apel, iar instanța a decis amânarea cauzei pentru data de 22 septembrie, în vederea administrării probei testimoniale și a interogatoriului.