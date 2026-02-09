Cauza în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară a intrat într-un blocaj procedural la Tribunalul București, după apariția unor opinii divergente între judecători. Instanța urmează să se pronunțe luni, în complet de divergență, asupra legalității începerii procesului, într-o etapă-cheie a procedurii penale.

Dosarul se află în procedura de cameră preliminară, etapă în care instanța verifică legalitatea sesizării și a administrării probelor. La termenul de vineri, cei doi judecători desemnați au exprimat opinii diferite, motiv pentru care cauza a fost repusă pe rol și va fi soluționată în complet de divergență, alcătuit din trei judecători.

În aceste condiții, decizia finală va fi luată de un al treilea judecător, care va înclina balanța într-o direcție sau alta. Hotărârea va stabili dacă procesul pe fond poate începe sau dacă sunt identificate nereguli care să împiedice judecata propriu-zisă.

„Constată ivită divergenţa urmând ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă. Stabileşte termen la data de 09.02.2026, ora 11:00, pentru când va fi citat contestatorul şi încunoştinţat avocatul ales”, a fost soluţia pe scurt de vineri a Tribunalului Bucureşti.

Procedura ajunsă acum la Tribunalul București a fost declanșată de contestația formulată de Călin Georgescu împotriva unei decizii pronunțate în decembrie 2025 de Judecătoria Sectorului 1. Instanța de fond respinsese toate excepțiile invocate de inculpat și stabilise că procesul poate începe.

Judecătoria a considerat că actul de sesizare este legal și că probele administrate de organele de urmărire penală respectă cerințele procedurale. Această soluție a fost însă contestată, iar dosarul a ajuns astfel în fața Tribunalului București, care trebuie să se pronunțe definitiv în camera preliminară.

„Respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (…) Constată legalitatea sesizării instanţei (…) Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei faţă de inculpatul Georgescu Călin”, se arăta în decizia Judecătoriei Sectorului 1, din decembrie 2025.

Dacă Tribunalul va menține această soluție, procesul va intra în faza de judecată pe fond. În caz contrar, cauza poate fi retrimisă pentru remedierea unor eventuale nereguli procedurale.

Completul de divergență este constituit atunci când cei doi judecători inițiali nu reușesc să ajungă la o opinie comună. În astfel de situații, un al treilea magistrat este desemnat pentru a permite adoptarea unei decizii majoritare, conform regulilor procedurale.

Divergențele pot viza aspecte esențiale, precum legalitatea sesizării instanței, excluderea unor probe sau validitatea actelor de urmărire penală. În dosarul lui Călin Georgescu, tocmai aceste chestiuni au generat opinii diferite, determinând amânarea pronunțării.

Decizia completului de divergență este una cu impact major, întrucât stabilește dacă instanța poate intra în analiza faptelor sau dacă procedura se oprește la acest nivel preliminar.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub control judiciar la 2 iulie 2025 de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Procurorii îl acuză de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru crime de război și de susținerea unor idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, Georgescu ar fi promovat, prin declarații publice și apariții diverse, concepții precum mobilizarea națiunii pentru „renaștere” prin crearea „omului nou”, necesitatea unui lider autoritar și glorificarea trecutului istoric, în special prin elogierea mareșalului Ion Antonescu.

Anchetatorii mai susțin că inculpatul ar fi imitat gesturile și tonul lui Antonescu și ar fi formulat afirmații laudative la adresa unor figuri asociate Mișcării Legionare, inclusiv Corneliu Zelea Codreanu. De asemenea, este menționat un salut legionar efectuat în timpul unui discurs susținut în Piața Universității, la un protest din 2 octombrie 2021.

Separat de acest dosar, Călin Georgescu este vizat și într-o altă cauză penală, alături de mercenarul Horațiu Potra, membri ai familiei acestuia și alți inculpați, fiind acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Dosarul se află pe rolul Curtea de Apel București, tot în faza de cameră preliminară.

La un termen anterior, instanța a admis depunerea unor probe video și a dispus citarea unui martor-asistent în legătură cu o percheziție efectuată în februarie 2025. Următorul termen în acest dosar a fost stabilit pentru 11 februarie, procedurile urmând să continue independent de cauza aflată la Tribunalul București.