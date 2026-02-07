Judecătorii de la Tribunalul Ilfov spun că fostul candidat Călin Georgescu nu a dat o explicație clară despre motivul pentru care a colectat datele utilizatorilor de pe site-ul său fără ca aceștia să știe.

Tribunalul a respins contestația lui Georgescu legată de două amenzi de peste 50.000 de lei primite de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor (ANSPDCP). Judecătorii spun că el doar a negat observațiile din procesul-verbal, fără să folosească o expertiză IT care să-i susțină afirmațiile.

Tribunalul a explicat decizia și a precizat că Georgescu a primit două amenzi pentru încălcarea regulilor GDPR:

30.000 lei pentru că a pus fișiere cookie pe calculatoarele și telefoanele utilizatorilor fără să-i informeze și fără să ceară acordul lor;

20.286,8 lei pentru că nu a spus oamenilor cum sunt folosite datele lor prin formularul de contact de pe site.

Încălcările au fost făcute între 6 decembrie 2024 și 3 aprilie 2025, și au fost considerate fapte continue.

Pentru claritate, cookie-urile sunt fișiere mici de text stocate pe dispozitivele utilizatorilor de site-uri web. Ele țin evidența modului în care navighează oamenii pentru a le oferi o experiență mai bună și personalizată online.

Site-ul calingeorgescu.ro punea pe calculatoarele și telefoanele utilizatorilor cookie-uri de tip tracking sau profilare, scrie Fanatik, care urmăreau comportamentul lor pentru a crea un profil, deși ar fi trebuit să fie doar pentru funcții tehnice.

Cookie-urile identificate sunt: VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_PRIVACY_METADATA, YSC, _ga, ga_4V9F8WVDPT, AEC, CONSENT, NID. Ele sunt în principal folosite de Google pentru securitate, personalizare și analiză.

Călin Georgescu a spus că procesul-verbal este nul, pentru că lipseau data și locul faptei, și că aceste cookie-uri nu ar colecta date personale. El a mai susținut că legea pe care s-a bazat amenda nu se aplică persoanelor fizice și a cerut, în subsidiar, să fie înlocuite amenzile cu un avertisment, deoarece faptele ar fi avut un pericol social redus.

ANSPDCP a răspuns că site-ul nu informa clar utilizatorii și nu oferea posibilitatea reală de a accepta sau refuza cookie-urile. În plus, site-ul avea un formular de contact în care oamenii completau date personale (nume, email, telefon, mesaj), dar link-urile de informare și accept nu funcționau.

Instituția a mai zis că pe site se puneau cookie-uri care nu erau necesare tehnic și că datele erau colectate fără informare reală. Chiar dacă Georgescu este persoană fizică, el este considerat operator de date, iar amenzile sunt proporționale cu gravitatea faptelor.

Judecătorii de la Tribunalul Ilfov au respins contestația lui Călin Georgescu. Ei au constatat că procesul-verbal este legal și că faptele s-au făcut continuu, online.

Magistrații au spus că cookie-urile folosite pot colecta date personale, iar lipsa unui buton clar de refuz și a informării înainte încalcă legea 506/2004.

Georgescu nu a oferit o explicație clară pentru a arăta că procesul-verbal ar fi fals și nici nu a demonstrat că are o scuză legală. Judecătorii au mai spus că el puteai cere o expertiză IT pentru a-și susține punctul de vedere, dar nu a făcut asta și doar a contestat observațiile agenților care au verificat site-ul între 6 decembrie 2024 și 3 aprilie 2025.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare.