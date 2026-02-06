Dosarul penal în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru promovarea ideologiei legionare a ajuns într-un punct de blocaj procedural la Tribunalul București. Vineri, 6 februarie, judecătorii completului nu au reușit să ajungă la un acord asupra soluției ce urma să fie pronunțată, motiv pentru care instanța a constatat oficial „ivirea divergenței”.

Situația apărută determină suspendarea temporară a pronunțării unei decizii definitive în această etapă a procesului. Potrivit procedurii, cauza urmează să fie judecată într-un complet format din trei magistrați, pentru a exista un număr impar care să permită adoptarea unei hotărâri. Un nou termen a fost stabilit pentru data de 9 februarie, conform informațiilor transmise de Digi24.

Divergența între judecători nu indică automat o anumită soluție favorabilă sau nefavorabilă pentru inculpat. Aceasta poate viza mai multe aspecte procedurale, de la legalitatea rechizitoriului până la admisibilitatea unor probe sau respectarea etapelor de urmărire penală. Abia după reanalizarea cauzei în completul lărgit va fi stabilită o decizie definitivă în camera preliminară.

Cauza se află în prezent în faza de cameră preliminară, etapă în care instanța verifică legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor. Tribunalul București trebuia să se pronunțe definitiv asupra contestației depuse de Călin Georgescu împotriva deciziei primei instanțe, care a permis trimiterea dosarului în judecată.

Anterior, în decembrie 2025, Judecătoria Sectorului 1 a respins toate cererile și excepțiile ridicate de inculpat și a decis începerea judecății. Instanța a apreciat că rechizitoriul este legal întocmit, iar probele au fost administrate în conformitate cu legea.

„Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (…) Constată legalitatea sesizării instanței (…) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 1 din decembrie 2025.

Nemulțumit de această soluție, Călin Georgescu a formulat contestație, iar dosarul a ajuns astfel la Tribunalul București, instanță care are competența de a stabili definitiv dacă procesul poate continua pe fond sau dacă sunt identificate vicii procedurale care să împiedice judecata.

În acest dosar, Călin Georgescu este judecat pentru infracțiunea de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de crime de război și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată. Acuzațiile sunt formulate în baza legislației care sancționează propaganda extremistă.

Conform rechizitoriului, în perioada iunie 2020 – mai 2025, inculpatul ar fi promovat în mod repetat, prin discursuri și apariții publice, concepții specifice ideologiei legionare. Procurorii susțin că aceste manifestări nu au fost izolate, ci constante și asumate în spațiul public.

Printre faptele menționate se numără glorificarea mareșalului Ion Antonescu, condamnat definitiv pentru crime de război, promovarea ideii unui lider carismatic și autoritar, prezentat ca fiind predestinat, precum și susținerea unui ultranaționalism populist cu fundament mistic creștin.

Rechizitoriul mai indică utilizarea simbolisticii și a gesturilor legionare, inclusiv salutul legionar, în cadrul unui protest organizat în Piața Universității, în octombrie 2021. Aceste elemente sunt invocate de procurori ca probe ale promovării publice a ideologiei legionare.

Pe lângă acest dosar, Călin Georgescu este trimis în judecată și într-o cauză separată, instrumentată de procurori, în care este acuzat de fapte grave împotriva ordinii constituționale. În acel dosar, acesta este cercetat alături de Horațiu Potra, fiind acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat.

Și această cauză se află în prezent în faza de cameră preliminară, unde instanța urmează să verifice legalitatea procedurilor și a probelor administrate. Cele două dosare sunt distincte din punct de vedere juridic, dar ambele se află într-o etapă procedurală esențială, care va decide dacă procesele vor intra efectiv în judecata pe fond.

Evoluția dosarelor depinde de deciziile instanțelor competente, iar următorul termen stabilit la Tribunalul București, pe 9 februarie, este așteptat să clarifice direcția procedurală în cazul dosarului privind propaganda legionară.