Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, îl acuză pe premierul Viktor Orban că aplică o schemă de campanie online similară celei asociate cu Călin Georgescu în România, campanie care a dus, potrivit autorităților române, la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Acuzațiile vizează utilizarea masivă a platformei TikTok pentru răspândirea de conținut manipulator, într-un efort coordonat de influențare a electoratului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Peter Magyar afirmă că strategia aplicată în Ungaria reproduce aproape fidel modelul din România, unde Călin Georgescu și-ar fi construit campania electorală printr-o rețea extinsă de clipuri video, mesaje virale și materiale generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit opoziției ungare, această abordare ar fi susținută din exterior și ar implica resurse financiare uriașe.

„În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok, peste nivelul obișnuit. Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor”, a transmis Peter Magyar pe Facebook.

Mesajul liderului opoziției subliniază faptul că TikTok este considerat un instrument-cheie în mobilizarea votanților tineri, categorie electorală decisivă în contextul actualei confruntări politice din Ungaria.

În aceeași intervenție publică, Peter Magyar susține că strategia digitală a partidului de guvernământ nu se limitează la promovare, ci ar include și atacuri directe la adresa opoziției, prin conținut considerat abuziv și degradant. Liderul Partidului Tisza afirmă că această campanie ar încălca drepturi fundamentale și ar avea ca scop discreditarea adversarilor politici.

„Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este profund dezumanizant. Guvernul, în mod evident îngrozit de perspectiva pierderii puterii, a coborât la un nou nivel minim”, a transmis Peter Magyar.

Pe fondul acestor acuzații, datele sociologice indică o competiție extrem de strânsă între Viktor Orban și Peter Magyar. Potrivit cercetărilor recente, realizate în luna ianuarie, liderul Partidului Tisza este considerat potrivit pentru funcția de prim-ministru de 54% dintre respondenții cu drept de vot, în timp ce actualul premier este considerat potrivit de 46%.

Totuși, sondajele arată o diferență semnificativă în ceea ce privește nivelul de încredere fermă. În cazul lui Viktor Orban, 31% dintre respondenți îl consideră „complet” potrivit pentru funcție, comparativ cu doar 16% în cazul lui Peter Magyar, potrivit datelor publicate de hvg.hu. În sondajul precedent, realizat în luna noiembrie, cei doi se aflau la egalitate, fiecare fiind considerat potrivit de 48% dintre respondenți.

Tensiunile dintre Viktor Orban și liderul opoziției nu sunt noi. În luna decembrie, Peter Magyar l-a acuzat pe premierul Ungariei că a trădat interesele maghiarilor din Transilvania. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui miting de campanie organizat la Szeged, unde liderul Tisza a prezentat principalele obiective ale formațiunii sale.

În același context, Peter Magyar a afirmat că partidul său va proteja Ungaria de migrația ilegală, va reduce taxele și va crește pensiile. Totodată, el a acuzat partidul Fidesz de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidențial român cunoscut pentru poziții ostile față de comunitatea maghiară.

Amintim că George Simion s-a promovat electoral în Transilvania, în luna mai, folosind pliante în care apărea alături de Viktor Orban, gest care a generat controverse atât în Ungaria, cât și în România.