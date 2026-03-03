Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor, Tribunalul București a admis cererea de înregistrare a formațiunii „România Românilor”. Instanța a dispus înscrierea partidului în Registrul Partidelor Politice. Decizia a fost publicată pe portaljust.ro și poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile de la comunicare.

Pe portal este menționat că a fost admisă cererea și a fost acordată personalitate juridică Partidului „Partidul România Românilor”. De asemenea, se precizează că pronunțarea a avut loc la data de 2 martie 2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

„Solutia pe scurt: Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului ‘Partidul România Românilor’. Dispune înregistrarea partidului şi înscrierea acestuia în Registrul Partidelor Politice. Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare, la Tribunalul București. Pronunțată la data de 02.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe portaljust.ro.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora formațiunea ar avea legături cu Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, prezentat drept „lider spiritual” al partidului.

Decizia instanței vizează însă exclusiv acordarea personalității juridice și înscrierea în registrul oficial.

Potrivit Evenimentul Zilei, printre fondatorii partidului se regăsesc mai multe nume cunoscute din politica românească. Sunt menționați Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1, și Cristina Noapteș, fosta soție a lui Alexandru Noapteș, fost director al CFR Călători.

Anterior deciziei instanței, în spațiul online au apărut speculații privind lansarea unei noi formațiuni politice. Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, a scris pe platforma X că, în viitorul apropiat, Călin Georgescu ar putea să își lanseze propriul partid.

El a arătat că anticipează lansarea unui nou partid și că acest lucru ar putea produce dezechilibre în alte formațiuni, întrucât mai mulți membri s-ar putea alătura noii structuri. De asemenea, a sugerat că faptul că partidul nu fusese lansat până atunci ar putea indica neacceptarea unor oferte venite din partea altor actori politici.

„Predicție: În viitorul apropiat Călin Georgescu își va lansa noul partid propriu. Va fi un dezechilibru în multe partide, deoarece foarte mulți membri ai partidelor existente se vor alia cu partidul lui. Probabil i s-au făcut multe oferte până acum. Faptul că nu a lansat acest partid până în acest moment, conclude logic că nu a acceptat nicio ofertă de la toți lingușitorii care probabil i-au promis și luna de pe cer, pentru a se folosi de imaginea și baza lui de votanți”, scria Sprînceană într-o postare pe X.

În acest moment, singura decizie oficială este cea pronunțată de Tribunalul București privind înregistrarea și acordarea personalității juridice formațiunii „România Românilor”.