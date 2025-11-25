Daniel Fenechiu a spus că legea pensiilor private, care a fost declarată neconstituțională de CCR, va fi analizată din nou în Parlament. El a explicat că legea ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului, dacă CCR publică repede motivarea deciziei.

El a mai spus că prevederea considerată neconstituțională va fi modificată. În opinia lui, legea trebuie adoptată pentru că, atunci când a fost făcută prima dată, nu s-a stabilit clar ce se întâmplă cu banii oamenilor când aceștia ies la pensie.

Fenechiu a explicat că, dacă pensionarii ar putea scoate toți banii deodată, sistemul de pensii private ar avea mari probleme. Din acest motiv, s-a decis ca doar bolnavii de cancer să aibă voie să retragă integral banii la pensionare, pentru că, în general, ei au o speranță de viață mai mică și situații medicale foarte grave.

El a mai spus că s-a discutat și despre includerea altor persoane bolnave cronic, inclusiv a celor cu boli cardiovasculare, dar decizia finală a fost să se limiteze doar la bolnavii oncologici.

Fenechiu a recunoscut că nu știe dacă această decizie e cea mai bună, dar a explicat că, dacă regula ar fi fost mai permisivă, aproximativ 90% dintre pensionari ar fi putut veni cu adeverințe medicale pentru a-și retrage banii, ceea ce ar fi afectat grav sistemul.

El a mai spus că decizia a fost una politică, luată de coaliția de guvernare, care și-a asumat riscul ca legea să fie respinsă de CCR. În opinia lui, coaliția a ales varianta pe care a considerat-o corectă, chiar dacă nu a fost pe placul tuturor.

„Cu siguranţă, va fi modificată prevederea declarată neconstituţională. Legea pensiilor private trebuie adoptată datorită faptului că, la momentul când a fost iniţial adoptată, nu s-a prevăzut ce se întâmplă la momentul pensionării primilor beneficiari. Va fi o prioritate, se întoarce în Parlament şi o să adaptăm textul la decizia Curţii. Pensiile private trebuie să asigure venituri pentru toţi cei care au contribuit. În momentul în care permiţi celor care au contribuit să îşi retragă, la momentul pensionării, sumele de bani de acolo, generezi o problemă a întregului sistem. Şi atunci s-a mers pe varianta ca bolnavii oncologici, care într-adevăr, în general, au o speranţă de viaţă mai mică şi au o problemă foarte serioasă, să beneficieze de această facilitate. Ştiţi că a fost o discuţie, s-a vorbit şi de alţi bolnavi cronici, s-a vorbit şi de cei care suferă de boli cardiovasculare. Nu ştiu dacă e bine, nu ştiu dacă e rău. Dacă ne gândim la faptul că foarte mulţi mor din cauza bolilor cardiovasculare, care au o rată de mortalitate mai mare decât bolile oncologice, atunci am putea spune că ar putea fi incluşi şi cei care suferă de boli cardiovasculare. În ultima instanţă, dacă nu faci o reglementare extrem de fermă şi uşor restrictivă, probabil că 90% dintre cei care se pensionează vor trebui să vină cu adeverinţă medicală să îşi retragă banii. Coaliţia nu greşeşte, coaliţia ia nişte decizii politice care pot să fie plăcute sau mai puţin plăcute. Pe viziunea coaliţiei, decizia corectă a fost aceasta. Da, poate să pice şi la Curtea Constituţională. Curtea ne-a învăţat că, în momentul în care îşi doreşte, poate pica orice lege. Asta este o realitate. Nu, nu cred că trebuiau incluşi şi bolnavii cronici, pe amendamentul care a fost formulat. Repet, 90% dintre persoanele care se pensionau puteau beneficia de această prevedere. Şi întrucât nu s-a reuşit identificarea unei soluţii care să limiteze retragerile integrale la momentul pensionării, s-a mers pe această variantă”, a detaliat Fenechiu.

Fenechiu a spus că nu crede că Parlamentul va lua o decizie atât de dură încât să nu mai permită nimănui retragerea integrală a banilor din pensia privată. El a explicat că această măsură a existat tocmai din cauza ratelor mari de mortalitate în cazul bolilor oncologice și a faptului că acei oameni au contribuit mulți ani la sistem.

El nu știe încă ce soluție se va alege și că nu vrea să se pronunțe înainte de vreme. El a precizat că există mai multe variante luate în calcul, care vor fi analizate după publicarea deciziei CCR, iar apoi vor fi prezentate public.

„Nu aş putea să fac o afirmaţie atât de cinică. Nu cred că poţi să iei o măsură de genul ăsta, pentru că raţiunile pentru care a fost luată măsura ţineau tocmai de rata mortalităţii la bolile oncologice. Şi omul ăla a contribuit o viaţă sau un număr important de ani. Nu ştiu exact care va fi soluţia şi nu m-aş antepronunţa, pentru că am auzit că există nişte posibile soluţii. În raport cu decizia Curţii, vor fi analizate şi cu siguranţă vor fi comunicate în timp”, a precizat Fenechiu.

Potrivit lui, legea modificată ar putea intra în vigoare până la sfârșitul anului doar dacă CCR publică repede motivarea deciziei. El a explicat că, dacă motivarea va apărea abia în ianuarie, va fi foarte greu ca Parlamentul să mai apuce să schimbe legea la timp.

Conform spuselor sale, în România, CCR nu doar verifică legile, ci influențează și modul în care sunt făcute. În opinia lui, CCR le arată uneori parlamentarilor cum ar trebui formulate legile, iar el a adăugat că așteaptă să vadă ce va spune CCR în motivare.