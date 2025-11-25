Alin Iacob, atac la adresa CCR după decizia de neconstituționalitate pe legea pensiilor private: „Nu e mai simplu cu otravă, onorați judecători ai CCR?”
Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a transmis un mesaj extrem de critic la adresa Curții Constituționale, după ce judecătorii CCR au decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională din cauza unor prevederi referitoare la bolnavii de cancer.
Într-o postare pe LinkedIn, Iacob a apreciat că majoritatea judecătorilor ar fi considerat că pacienții oncologici reprezintă „abuzatori ai sistemului”, iar acest lucru ar fi stat la baza deciziei, nu încălcările constituționale semnalate anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.
El a afirmat că judecătorii nu ar fi luat în considerare dreptul de proprietate asupra sumelor acumulate în conturile individuale și nici dreptul participanților de a decide, la pensionare, asupra propriilor economii.
De asemenea, Alin Iacob a acuzat că CCR ar fi ignorat problema modului de determinare a cuantumului activului necesar pentru acordarea unei pensii viagere, procedură care, în opinia sa, ar putea exclude o mare parte dintre participanți.
Nu contează dacă ai 16.000 sau 123.000 de lei în cont, vei primi aceeași pensie
În mesajul său, Iacob a susținut că decizia nu ar fi ținut cont nici de schimbarea constantă a regulilor, la 18 ani de la debutul sistemului, nici de situația disproporționată în care moștenitorii ar avea acces mai rapid și complet la activul din conturi, în timp ce participanții ar fi constrânși de noile criterii.
Totodată, președintele AURSF a menționat că legea ar introduce un mecanism prin care toți cei cu sume între 16.000 și 123.000 de lei la momentul pensionării ar urma să primească aceeași pensie lunară, măsură pe care a comparat-o cu regimurile autoritare.
În final, Alin Iacob el a criticat vehement modul în care CCR ar fi respins ceea ce consideră a fi o „discriminare pozitivă” în favoarea bolnavilor de cancer, întrebând retoric de ce aceștia nu ar trebui să aibă acces la propriile economii pentru a-și finanța tratamentele.
Postarea integrală a liderului AURSF
„Un fleac, i-au ciuruit
Bolnavii de cancer sunt abuzatorii sistemului de plată a pensiilor private, în accepțiunea majorității judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR).
Ei au decis că legea de plată a pensiilor private ar fi neconstituțională din acest motiv și nu prin prisma numeroaselor încălcări ale Constituției semnalate CCR, în unanimitate, de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Proprietatea privată asupra sumelor acumulate în conturi și dreptul de a dispune, la momentul pensionării, de acestea, nu i-au interesat pe judecătorii CCR care au format majoritatea care a dat această decizie.
Nici prevederea absurdă din lege privind determinarea cuantumului activului pentru acordarea unei pensii viagere de către furnizor (lăsând ușa deschisă pentru inexistența acestui tip de pensie pentru o mare parte dintre participanţi).
Nici faptul că regulile se schimbă în timpul jocului, de la o zi la alta, după 18 ani de la intrarea în vigoare a sistemului și după ce mulți participanţi au beneficiat deja de cu totul alte reguli decât cele pe care vine să le impună noua lege.
Nici faptul că moștenitorii vor avea drepturi mai mari decât cele ale participanților, putând încasa tot activul participantului imediat după deces.
Nici prevederea din lege care face invidios regimul de la Phenian, care stabilește că toți participanţii care vor avea în conturi între 16.000 și 123.000 lei la momentul pensionării (la nivelul actual al indemnizaţiei sociale de incluziune) vor primi lunar aceeași valoare a pensiei.
În schimb, acești profitori ordinari, bolnavii de cancer, le-au stârnit mânia și le-au dezlănțuit revolta, prin discriminarea pozitivă de care ar fi beneficiat.
De ce să le mai dăm acces la banii lor, în încercarea disperată de a-și plăti un tratament care să le prelungească viața?
Nu e mai simplu cu otravă, onorați judecători ai CCR?”, a scris pe LinkedIn Alin Iacob, președintele AURSF (Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare).
