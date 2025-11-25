Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a transmis un mesaj extrem de critic la adresa Curții Constituționale, după ce judecătorii CCR au decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională din cauza unor prevederi referitoare la bolnavii de cancer.

Într-o postare pe LinkedIn, Iacob a apreciat că majoritatea judecătorilor ar fi considerat că pacienții oncologici reprezintă „abuzatori ai sistemului”, iar acest lucru ar fi stat la baza deciziei, nu încălcările constituționale semnalate anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.

El a afirmat că judecătorii nu ar fi luat în considerare dreptul de proprietate asupra sumelor acumulate în conturile individuale și nici dreptul participanților de a decide, la pensionare, asupra propriilor economii.

De asemenea, Alin Iacob a acuzat că CCR ar fi ignorat problema modului de determinare a cuantumului activului necesar pentru acordarea unei pensii viagere, procedură care, în opinia sa, ar putea exclude o mare parte dintre participanți.

În mesajul său, Iacob a susținut că decizia nu ar fi ținut cont nici de schimbarea constantă a regulilor, la 18 ani de la debutul sistemului, nici de situația disproporționată în care moștenitorii ar avea acces mai rapid și complet la activul din conturi, în timp ce participanții ar fi constrânși de noile criterii.

Totodată, președintele AURSF a menționat că legea ar introduce un mecanism prin care toți cei cu sume între 16.000 și 123.000 de lei la momentul pensionării ar urma să primească aceeași pensie lunară, măsură pe care a comparat-o cu regimurile autoritare.

În final, Alin Iacob el a criticat vehement modul în care CCR ar fi respins ceea ce consideră a fi o „discriminare pozitivă” în favoarea bolnavilor de cancer, întrebând retoric de ce aceștia nu ar trebui să aibă acces la propriile economii pentru a-și finanța tratamentele.