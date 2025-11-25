Tensiunile din coaliție cresc după ce PSD a comunicat oficial că va susține o variantă strictă a legii privind cumulul pensie–salariu. Social-democrații resping ferm orice încercare de a introduce noi excepții în textul legislativ, pe motiv că acestea ar dilua efectele reformei.

Decizia politică adoptată de PSD face referire exclusiv la interpretarea Curții Constituționale: doar persoanele a căror durată a mandatului este stabilită în Constituție pot cumula pensia cu salariul. Restul excepțiilor cerute în diverse instituții ale statului nu vor fi susținute de partid.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat direcția în care vrea să meargă PSD.

„Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete”. Declarația confirmă intenția formațiunii de a menține linia dură în negocieri.

Proiectul elaborat de Ministerul Muncii introduce un set de modificări ample pentru angajații bugetari care ajung la vârsta de pensionare.

Conform documentului, aceștia pot continua să lucreze, dar doar dacă angajatorul își dă acordul în fiecare an. Textul oficial precizează:

„Personalul plătit din fonduri publice (…) poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”.

Această prevedere se aplică tuturor instituțiilor finanțate de la buget, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților cu capital majoritar de stat, dar și autorităților de reglementare.

Una dintre cele mai sensibile prevederi ale proiectului vizează beneficiarii de pensii speciale sau militare. Pentru aceștia, continuarea activității nu va mai fi compatibilă cu încasarea întregii pensii.

Documentul stabilește:

„Persoanele (…) beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie stabilită în sistem militar, pot fi menținute în activitate (…) cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%”.

Practic, dacă aleg să rămână în sistem după pensionare, vor primi salariul integral, dar doar 15% din pensie. Măsura este motivată de necesitatea reducerii cumulului excesiv și de evitarea situațiilor în care veniturile cumulate depășesc sume foarte mari din bani publici.

Deși PSD respinge orice extindere a excepțiilor, proiectul păstrează prevederile ce decurg din decizia CCR. Astfel, anumite categorii continuă să poată cumula pensia cu salariul pe perioada mandatului, dacă acesta este reglementat constituțional sau derivă din hotărâri ale Parlamentului ori ale Președintelui.

Textul documentului prevede:

„Prin excepție (…) persoanele alese în funcții publice și persoanele numite (…) prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe perioada exercitării mandatului”.

În această categorie intră:

parlamentarii

judecătorii Curții Constituționale

membrii Curții de Conturi

conducerea și membrii consiliilor ASF, ANRE, AEP, ANCOM

Avocatul Poporului

Consiliul de Administrație al BNR

persoanele numite de Președinte în funcții din cadrul CSAT

structurile de informații: SRI, SIE