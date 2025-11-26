Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm în privința planului premierului Ilie Bolojan, care vizează diminuarea cheltuielilor bugetare prin tăieri salariale în sectoarele esențiale ale statului. Grindeanu a subliniat că PSD nu va susține niciun demers care afectează veniturile angajaților din Ministerul Afacerilor Interne, domeniul sanitar sau sistemul de învățământ.

În viziunea sa, propunerea Guvernului nu reprezintă o reformă, ci doar o simplă încercare de a reduce rapid cheltuielile, fără a exista o analiză temeinică asupra impactului social. El a insistat că fiecare instituție vizată ar trebui să aibă libertatea de a decide singură cum își ajustează bugetul cu procentul de 10% cerut, iar PSD a depus deja un amendament care le-ar permite primarilor să gestioneze direct aceste ajustări la nivel local.

Grindeanu a mai arătat că subiectul nu a fost discutat în detaliu în coaliție și că poziția partidului rămâne neschimbată: social-democrații nu acceptă tăieri salariale. În schimb, PSD cere ca măsurile de reducere a cheltuielilor să fie analizate împreună cu pachetul de inițiative pentru creșterea economică propus de formațiune.

Pe fond, liderul social-democraților reafirmă că partidul său nu va sprijini nicio soluție care lovește în categoriile profesionale esențiale pentru funcționarea statului.

”Dacă există un agreement pe amendamentul PSD care dă posibilitatea primarilor să își gestioneze cum reduc cheltuielile. Avem o decizie luată, cum că nu susținem tăieri de salarii și reduceri de cheltuieli. Nu s-a discutat nimic, nu s-a intrat pe amănunte, punctul de vedere al PSD este că nu vom susține aceste tăieri de salarii. Eu nu consider că sunt reforme ci reduceri de cheltuieli. E o discuție să se accepte măsurile de creștere economică susținute de noi. Administrația locală, centrală și relansare se vor adopta la pachet, a spus Sorin Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că anul 2026 va aduce o nouă responsabilitate pentru toate ministerele: diminuarea cheltuielilor salariale astfel încât deficitul bugetar să fie readus pe o traiectorie sustenabilă. Măsura este inclusă în pachetul de reformă administrativă și prevede o limită orientativă de până la 10% reducere față de nivelul actual.

Șeful Guvernului a subliniat că această corecție bugetară nu presupune automat disponibilizări. Fiecare minister va avea libertatea să aleagă modalitatea de ajustare: acolo unde se constată personal excedentar, pot fi operate reduceri de posturi, iar în alte zone pot fi reevaluate sporurile sau alte elemente salariale, astfel încât cheltuielile să fie ținute în frâu.

Bolojan a atras atenția că în ultimii ani diferența dintre bugetările inițiale și cheltuielile finale a crescut constant, ceea ce a afectat credibilitatea financiară a țării. Premierul a explicat că o disciplină mai fermă în gestionarea banilor publici este esențială pentru a continua scăderea dobânzilor la împrumuturi, tendință observată deja în ultimele luni după o ușoară îmbunătățire a ratingului României.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, măsurile de eficientizare aplicate recent au generat economii de aproximativ 700 de milioane de lei într-un singur an, sumă pe care premierul o consideră semnificativă și un argument pentru continuarea reformelor.