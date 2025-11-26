Potrivit TPC Concept, firmele din România au fost puse în fața unui test esențial: modul în care își gestionează resursele, capacitatea de a lua decizii strategice și felul în care răspund la schimbări fiscale majore.

Analiza arată că industriile afectate imediat de eliminarea facilităților fiscale – construcții, HoReCa, părți din IT și producția cu valoare adăugată scăzută – au simțit cel mai rapid presiunea creșterii costurilor salariale. În restul economiei, maturitatea organizațională a făcut diferența.

Sorin Spiridon, fondator TPC Concept și consultant cu peste 25 de ani de experiență, subliniază rolul clarității și al disciplinei:

„Firmele mature au procese clare, marje sănătoase și disciplină financiară. Cele vulnerabile se luptă cu prea multe produse, oameni și clienți – adică prea multe cheltuieli (…). În 2025, diferența dintre companii nu este în ce fac, ci în cum gândesc.”

Analiza TPC Concept arată că firmele din România se împart în trei mari segmente:

1. Top 20% – companii solide, bine pregătite

au învățat lecțiile din 2008 și pandemie

absorb șocurile fiscale fără dezechilibru

identifică oportunități în perioade grele (talent disponibil, competitori slăbiți)

2. „Mijlocul fragil” – aproximativ 60%

supraviețuiesc, dar nu se dezvoltă

dependență ridicată de câțiva clienți

procese neoptimizate, marje mici

noile taxe le împing într-o zonă de stagnare pentru 2–3 ani

3. 20% – baze vulnerabile

modele depășite, dependente de facilități

decizii emoționale, nu strategice

anii 2025–2026 vor impune restructurări majore

Potrivit TPC Concept, cea mai frecventă eroare managerială a anului a fost „excesul de tot”: prea multe linii de produse, prea mulți clienți, prea multe inițiative și structuri supradimensionate care generează costuri.

Călin Spiridon, Managing Partner, subliniază:

„Complexitatea este ucigașul tăcut al profitabilității. În România pare că funcționează mantra more is beautiful. Însă ‘mai mult’ nu înseamnă ‘mai bine’. De cele mai multe ori înseamnă ‘mai scump’.”

Alte probleme grave:

nealinierea între departamente, care duce la „silozuri”

decizii emoționale în locul celor strategice

frânarea transformării pentru IMM-urile dependente de fondator

Sorin Spiridon explică:

„Departamentele își urmăresc propriile obiective, nu obiectivul companiei. (…) Când modelul e clar, silozurile dispar.”

Riscurile companiilor mari: creștere nesustenabilă și portofolii umflate

Organizațiile mari cad frecvent în capcana expansiunii necontrolate:

linii de produse care consumă cash, dar nu produc venit

clienți numeroși, dar neprofitabili

echipe mari, structuri lente

prea multe proiecte care diluează direcția strategică

Pentru IMM-uri, problema principală nu este complexitatea, ci absența unei fundații strategice:

lipsa viziunii pe 2–3 ani

lipsa modelului de business clar

decizii bazate pe instinct, nu pe analiză

incapacitatea de trecere de la fondator la sistem managerial

Sorin Spiridon avertizează:

„În companiile solide, deciziile se iau la rece; în cele vulnerabile, ele devin emoționale.”

Lecțiile pe care antreprenorii trebuie să le ducă în 2026

TPC Concept identifică patru direcții strategice esențiale:

De la profit la eficiența capitalului (ROA) – nu doar profitul contează, ci randamentul activelor.

Randamentul angajatului – costul muncii obligă la analizarea productivității, nu doar a salariilor.

De la talent la knowledge – liderii trebuie să iasă din „modul pompier” și să urce „în balcon”, pentru viziune.

Citirea semnalelor slabe – contact permanent cu piața pentru a anticipa schimbările („gheața se topește de la margini”).

Cine este TPC Concept

TPC Concept are peste 16 ani de activitate în consultanță strategică și a colaborat cu peste 35 de companii mari și IMM-uri, printre care AD AutoTotal, FAN Courier, Telekom, Kraft Foods, KFC, Gealan sau Cora.

Firma este fondată de Sorin Spiridon, consultant cu peste 20 de ani de experiență managerială și peste 15 ani în consultanță, acreditat CMC și autor a două brevete înregistrate la ORDA.