Adrian Nica a precizat că aceste verificări vor continua, întrucât numeroase firme nu au înțeles mesajul privind necesitatea conformării voluntare. În perioada următoare, 80 de companii din domeniu vor fi vizate de controalele structurilor Antifraudă.

Responsabilul ANAF a explicat că firmele considerate problematice sunt monitorizate, iar instituția are în vedere măsuri ferme acolo unde există nereguli. În acest context, el a dat exemplul unei companii din HoReCa ce a raportat achiziții de 100 de lei și vânzări de doar 20 de lei, situație catalogată drept neconformă și aflată în atenția inspectorilor. Structurile Antifraudă vor verifica astfel de companii și vor adopta măsurile necesare pentru corectarea comportamentului fiscal.

„Urmare a acţiunilor noastre în zona HoReCa, încasările noastre au crescut în trei luni cu 20 la sută. Dacă e mult sau puţin nu vreau să comentez eu, dar acţiunile noastre continuă. Colegii mei de la Antifraudă au anunţat că vor fi vizate 80 de companii din industria HoReCa care nu au înţeles mesajul de conformare voluntară”, a declarat preşedintele ANAF, Adrian Nica, la Antena 3.

Adrian Nica a subliniat că, spre deosebire de structurile anti-mafia din Italia, ANAF nu are competențe în zona penală. Instituția se limitează la verificări fiscale și la sesizarea organelor abilitate atunci când situația o impune.

„Avem şi un exemplu cu o astfel de firmă care a cumpărat marfă, să spunem, de 100 de lei şi a reuşit minunata performanţă să vândă doar de 20 de lei. Toate aceste persoane vor fi vizitate de structurile anti-fraudă şi se vor lua măsuri”, a mai spus acesta.

Întrebat despre rezultatele obținute în urma controalelor efectuate la marii contribuabili, președintele ANAF a confirmat că nivelul încasărilor a crescut, fără a oferi însă o cifră exactă. El a declarat că planul instituției a fost depășit și că orice sumă suplimentară colectată reprezintă o realizare importantă pentru bugetul de stat.

„Încasările au crescut, iar planul ANAF a fost depăşit. Orice cifră peste plan este o mare realizare”, a conchis preşedintele ANAF.

Adrian Nica a a amintit și că ANAF utilizează frecvent notificările pentru conformarea voluntară, un mecanism prin care contribuabilii considerați de bună credință nu mai sunt vizitați de echipele de control, ci își pot clarifica direct în sistemul electronic aspectele fiscale identificate de inspectorii instituției.

Șeful ANAF a precizat și că, potrivit datelor parțiale disponibile în prezent, încasările rezultate după creșterea TVA sunt mai mari, iar nivelul colectării se menține în linia așteptărilor autorității. Acesta a explicat că, deși există momentan doar o lună de raportări, tendința este una încurajatoare, iar după finalizarea unui ciclu complet de trei luni vor fi comunicate public rezultatele oficiale.

„În acest moment avem doar o lună și nu aș vrea să dau cifre, dar pot confirma că a crescut. Este la nivelul așteptărilor noastre. După ce vom încheia un ciclu de trei luni, vom comunica public, dar colectarea este încurajatoare”, a spus acesta.

Prin intensificarea controalelor și monitorizarea atentă a companiilor cu comportament fiscal suspect, ANAF continuă demersurile de îmbunătățire a gradului de conformare și de creștere a veniturilor colectate la bugetul public.