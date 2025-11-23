Potrivit explicațiilor oferite de șeful ANAF, instituția are în desfășurare 510 controale la companii mari, toate generate în urma analizelor realizate prin aceste instrumente digitale. Nica a explicat că nu este vorba despre un robot propriu-zis, ci despre un sistem alcătuit din indicatori de risc integrați în procesul de digitalizare al ANAF, conceput pentru a semnala aspecte ce necesită clarificări.

Noile softuri urmăresc identificarea contribuabililor cu „comportament inadecvat” din punct de vedere fiscal, prin compararea datelor din situațiile financiare și a altor informații relevante colectate de ANAF. Aceste aplicații au rolul de a evidenția semnale de alarmă și de a sprijini inspectorii în procesul de selectare a firmelor care prezintă riscuri fiscale. Adrian Nica a precizat că instituția își propune un mediu de afaceri curat și va continua extinderea digitalizării. El a anunțat că începând cu anul 2026, ANAF va publica date clare despre controalele pe care le derulează.

„Avem în acest moment 510 controale derulate la marile companii. Toate aceste controale sunt generate ca urmare a unei analize de risc. Nu avem chiar un robot. Sunt mai mulți indicatori de risc implementați la nivelul ANAF în acest proces de digitalizare. (…) Cu ajutorul acestor roboți, cum le spuneți, un soft care cuprinde mai multe criterii unde sunt predefiniți cu indicatori care ne permit să comparăm date, informații din situațiile financiare ale contribuabililor, cu ajutorul acestor aplicații pe care le-am implementat, fiind în continuare în procesul de implementare, ANAF urmărește să identifce contribuabilii cu un comportament inadecvat față de ANAF și dorește un mediu de afaceri curat”, a declarat Adrian Nica.

Președintele ANAF a menționat că verificările vor viza și băncile, subliniind că acestea se află deja în administrarea structurii dedicate marilor contribuabili. Au existat controale și în trecut, iar instituția a înregistrat și sume suplimentare în urma acestora, chiar dacă nu au fost mediatizate. Adrian Nica a explicat că, în perioada următoare, ANAF va continua acțiunile de inspecție fiscală în domeniul bancar.

„Cât privește acțiunile pe care urmează să le derulăm în zona sistemului fiscal, ANAF desfășoară astfel de acțiuni prin structura de mari contribuabili, deoarece toate bănile din România sunt administrate la nivelul structurii de mari contribuabili și avem rezultate în sensul în care încăsăm și sume suplimentare, nu la fel de mediatizate și importante ca cel spus de dumneavoastră”, a mai spus Adrian Nica.

Recent, ANAF a anunțat declanșarea unor noi controale la peste 500 de mari contribuabili din diverse sectoare economice. Aceste verificări vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Obiectivul principal îl reprezintă verificarea respectării legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

„Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală”, a transmnis ANAF.

Adrian Nica a discutat și despre situațiile persoanelor care afișează averi semnificative pe rețelele de socializare, fără a declara venituri corespunzătoare. El a explicat că ANAF nu gestionează evidențe privind clanurile interlope, responsabilitatea aparținând altor instituții, însă Fiscul analizează discrepanțele dintre veniturile declarate și nivelul real al averii. În perioada următoare, ANAF va începe primele controale în această zonă, pe baza analizelor realizate prin softurile implementate, care verifică informațiile din conturile bancare și proprietățile deținute.

„ANAF nu ține o evidență pe clanuri interlope, sunt alte instituții care le au în evidență. În ceea ce privește modul în care ANAF urmărește contribuabilii, există o evidență cu contribuabilii în ceea ce privește avere comparativ cu veniturile pe care aceștia le declară și vreau să vă spun că în perioada următoare, săptămâna viitoare, o să venim cu primele controale din zona aceasta, care nu sunt deloc de negliat. Înainte de a veni cu rezultate e nevoie de muncă, iar colegii mei în partea aceasta de analiză de risc cu ajutorul softurilor implementate fac aceste analize pornind de la conturi bancare vs proprietăți”, a transmis Adrian Nica.

Președintele ANAF a precizat că instituția nu desfășoară controale orientate către categorii specifice, precum influenceri sau interlopi, ci operează pe baza analizei de risc care pornește de la bunurile deținute, conturile utilizate și veniturile declarate. În acest context, Nica a reamintit că Fiscul urmează să aplice o nouă procedură prin care conturile datornicilor pot fi blocate fără înștiințarea prealabilă a acestora, contribuabilul fiind informat abia în etapa finală a verificării.