Adrian Câciu, acuzații dure în scandalul politic din PNL Iași. În spațiul public a fost reluată o serie de critici la adresa conducerii PNL Iași, în contextul unor decizii recente din zona justiției și a numirilor la nivel înalt.

Într-o intervenție publicată online, politicianul Adrian Câciu a comentat reacțiile venite din partea liderului liberal ieșean, după desemnarea unei foste șefe a DNA Iași într-o funcție de procuror general, decizie asociată în dezbaterea publică cu președintele Nicușor Dan.

În analiza sa, Adrian Câciu sugerează că nemulțumirile exprimate de liderul PNL Iași ar putea fi legate de dosare de corupție instrumentate la nivel local, în care sunt vizați mai mulți reprezentanți ai administrației județene și municipale. Acesta indică faptul că anumite anchete ale Direcției Naționale Anticorupție Iași ar fi vizat persoane cu funcții importante din structura politică locală.

Printre exemplele invocate se află trimiterea în judecată a unor oficiali din administrația județului Iași și din administrația municipiului, ambele asociate politic cu PNL, situații care ar putea explica tensiunile dintre conducerea locală și deciziile recente din zona justiției.

Potrivit aceleiași perspective, reacțiile critice ar putea fi generate și de temeri legate de intensificarea verificărilor juridice asupra activităților politice din organizația județeană. În acest context, este sugerat faptul că schimbările din conducerea parchetelor ar putea influența dinamica investigațiilor aflate în desfășurare.

De asemenea, este menționată ipoteza potrivit căreia unele decizii administrative sau diplomatice care implică persoane apropiate liderului liberal ar putea contribui la amplificarea tensiunilor politice.

”Când liderul PNL Iași este supărat pe Președintele Nicușor Dan că a numit-o procuror general pe fosta șefă a DNA Iași o face pentru că: 1. DNA Iași l-a trimis in judecata pentru corupție pe șeful CJ Iași, Alexe(zis Tablă) de la PNL Iași? 2. DNA Iași l-a trimis în judecată pentru coruptie pe Chirică, primarul PNL de la Municipiul Iași? 3. Îi este teamă de ce a făcut el, liderul PNL Iași și de faptul că actuala procuroare generală, fostă șefă a DNA Iași, îi va demantela toată construcția bazată pe fapte care au condus la o situatie de-a dreptul penală în organizație? 4. Supărarea vine și pentru ca fratele șefului PNL Iași nu va mai fi ambasadorul României la Washington? Cu alte cuvinte, guralivul lider al PNL Iași e suparat de frică, de frustrare, de faptul că îi cade tot ce a construit?”, arată Adrian Câciu în mesajul său de pe pagina oficială de Facebook.

În continuarea argumentației, Adrian Câciu pune sub semnul întrebării coerența discursului public al liderului PNL Iași, în special în ceea ce privește mesajele legate de integritate, reformă și moralitate politică. Acesta sugerează existența unei discrepanțe între declarațiile publice și modul în care au fost gestionate anumite situații interne de partid.

Sunt aduse în discuție și cazuri controversate din administrația locală și din sistemul public, care, în opinia sa, ar ridica semne de întrebare cu privire la modul în care au fost asumate responsabilitățile politice la nivel județean.