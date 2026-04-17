În Ungaria, perspectiva aderării la zona euro până în 2030 este analizată în mod activ de noua conducere politică, însă accentul cade pe îndeplinirea unor condiții economice stricte. Potrivit declarațiilor făcute într-un interviu televizat, strategia nu presupune o dată fixă, ci mai degrabă un obiectiv condiționat de performanța economică, scriu cei de la TVP World.

Într-o intervenție acordată postului RTL, András Kármán a explicat direcția actuală a politicii economice:

„Accentul se pune pe crearea condițiilor necesare pentru 2030, astfel încât să se poată lua o decizie pozitivă cu privire la introducerea [euro]”.

Economistul, considerat favorit pentru portofoliul Finanțelor, a subliniat că termenul nu este definitiv.

Acesta a completat că adoptarea monedei unice europene ar putea avea loc chiar mai devreme, în cazul în care indicatorii economici se aliniază mai rapid cerințelor Uniunii Europene. Totuși, lipsa unei ținte oficiale reflectă prudența autorităților în fața unui proces complex.

Schimbarea de direcție vine după o transformare majoră pe scena politică, unde partidul Tisza, condus de Peter Magyar și având o orientare pro-europeană, a obținut o majoritate calificată. Această configurație parlamentară permite inclusiv modificări constituționale, facilitând o apropiere mai accentuată de politicile UE.

Pentru ca Ungaria să adopte moneda euro, trebuie să respecte criteriile de la Maastricht, care includ stabilitatea prețurilor, disciplina fiscală, stabilitatea cursului de schimb și rate sustenabile ale dobânzilor. În prezent, datele indică o distanțare de aceste obiective.

Un raport publicat pe 15 aprilie de GKI Economic Research evidențiază faptul că Ungaria s-a îndepărtat în ultimii ani de îndeplinirea acestor criterii. Evoluțiile economice recente, inclusiv presiunile inflaționiste și dezechilibrele fiscale, au complicat parcursul către zona euro.

Totuși, analiza arată că există un sprijin public semnificativ pentru adoptarea monedei unice. Potrivit GKI, majoritatea cetățenilor consideră că euro ar aduce beneficii economice concrete, inclusiv reducerea costurilor de împrumut și simplificarea tranzacțiilor financiare.

În același timp, instituția avertizează asupra riscurilor asociate pierderii politicii monetare independente. În lipsa unor politici economice coerente și sustenabile, tranziția ar putea genera inflație suplimentară și dezechilibre macroeconomice mai profunde.

Această combinație de oportunități și riscuri explică abordarea precaută adoptată de autorități. În Ungaria, decizia privind euro nu este doar una tehnică, ci și strategică, cu implicații pe termen lung asupra economiei și suveranității financiare.

Tabel sinteză – Perspectivele adoptării euro în Ungaria: