Reformă majoră în Ungaria. Noua configurație politică din Ungaria aduce în prim-plan un plan de reformă fără precedent în zona media. Liderul partidului Tisza, Péter Magyar, a anunțat că intenționează să suspende temporar transmisiunile mass-media de stat, ca parte a unei restructurări profunde a sistemului public de comunicare.

Declarația vine imediat după victoria electorală a formațiunii Tisza (Respect și Libertate), care a obținut o majoritate parlamentară semnificativă și a pus capăt celor 16 ani de dominație politică a partidului condus de Viktor Orbán.

„Fiecare ungur merită o mass-media de serviciu public care să difuzeze adevărul”, a afirmat Magyar. „Vom avea nevoie de puțin timp pentru a adopta o nouă lege a mass-media, pentru a înființa o nouă autoritate în domeniul mass-media și pentru a crea condițiile profesionale necesare ca mass-media de stat să își îndeplinească efectiv rolul”, a adăugat Magyar.

Conform planului prezentat, guvernul condus de Tisza ar urma să suspende temporar activitatea instituțiilor media publice, până la adoptarea unei noi legi a presei.

Această lege ar avea ca obiectiv principal garantarea independenței jurnalistice și redefinirea rolului serviciului public de media. În paralel, ar urma să fie creată o nouă autoritate de reglementare a domeniului, cu rol de supraveghere profesională și instituțională.

Într-o intervenție la radioul public Kossuth, Péter Magyar a afirmat că fiecare cetățean are dreptul la o presă publică imparțială, care să reflecte realitatea fără influențe politice.

El a subliniat că reforma nu este doar administrativă, ci structurală, vizând reconstrucția încrederii în instituțiile media de stat.

Victoria partidului Tisza marchează o schimbare semnificativă în politica ungară, după o perioadă îndelungată în care guvernul condus de Orbán a controlat majoritatea instituțiilor cheie, inclusiv zona media publică.

Criticii vechiului sistem susțin că presa de stat a funcționat frecvent ca un instrument de comunicare al guvernului, în timp ce opoziția a avut acces limitat la spațiul public mediatic.

De cealaltă parte, Viktor Orbán a respins constant acuzațiile privind lipsa de independență a presei și a susținut că instituțiile media au funcționat conform legii.

Planul de reformă anunțat de noul executiv ar putea avea impact semnificativ asupra relației dintre Ungaria și instituțiile europene, în special în contextul preocupărilor privind libertatea presei și standardele democratice.

Dacă măsurile vor fi implementate, Ungaria ar putea deveni un caz de referință în Europa privind reconstrucția unui sistem media public după o perioadă îndelungată de control politic intens.