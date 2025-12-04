Evenimentul, organizat de Ambasada României în Italia, Consulatul General al României la Milano și Opera Națională București, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe, a adus în fața publicului milanez un repertoriu iubit de public, primind aplauze îndelungate și aprecieri entuziaste.

Recitalul de la Milano a reprezentat al doilea mare moment muzical al programului cultural bilateral, după succesul Concertului de Gală de la Roma din 1 decembrie, și a confirmat încă o dată relevanța și forța expresivă a școlii lirice românești pe scenele internaționale.

La eveniment a participat și Ambasadoarea României în Italia, doamna Gabriela Dancău, care a subliniat importanța consolidării relațiilor culturale dintre cele două țări: „Acest recital este încă o dovadă a legăturii profunde dintre România și Italia. Cultura are puterea de a uni comunități și de a aduce oamenii împreună într-un mod autentic și durabil.”

Anul Cultural România – Italia 2026 se anunță drept unul dintre cele mai ambițioase proiecte comune întreprinse vreodată. Este, de altfel, primul an cultural organizat simultan de cele două state, care a început pe 1 decembrie 2025 și se va termina pe 30 noiembrie 2026, primul semestru revenind evenimentelor culturale românești în Italia, iar al doilea cuprinzând evenimente culturale italiene în România.

