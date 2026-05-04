Cristian Chivu a intrat definitiv în istoria fotbalului românesc și italian pe 3 mai 2026, după ce Inter Milano a cucerit titlul în Serie A, duminică seară. Succesul a fost pecetluit în urma victoriei cu scorul de 2-0 obținute împotriva formației Parma, într-un meci contând pentru etapa a 35-a a campionatului.

Pentru Chivu, acest triumf reprezintă primul său trofeu major din cariera de antrenor la nivel de seniori, completând un palmares deja impresionant construit în perioada în care activa ca jucător. Fostul fundaș a mai câștigat titlul în Italia cu gruparea „nerazzurra” în anii 2008, 2009 și 2010, însă de data aceasta reușita vine de pe banca tehnică.

Pentru Inter Milano, acesta este al 21-lea titlu de campioană a Italiei din istorie, o performanță care vine la doar doi ani distanță de precedentul titlu. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, echipa antrenată de român a acumulat 82 de puncte și a devenit matematic imposibil de ajuns de ocupanta locului secund, Napoli, care are în prezent doar 70 de puncte.

Prin acest succes, Cristi Chivu devine primul antrenor român din istorie care reușește să cucerească titlul într-unul dintre cele cinci mari campionate ale Europei (Anglia, Spania, Italia, Germania și Franța).

Fostul căpitan al echipei naționale a României bifează astfel o performanță rară, reușind să câștige campionatul Italiei atât din postura de fotbalist, cât și din cea de antrenor al lui Inter. Românul este acum doar al doilea om din istoria clubului milanez care realizează această „dublă” istorică, după legendarul Armando Castellazzi.

La finalul partidei, tehnicianul român a vorbit despre semnificația acestui moment. Referitor la intrarea sa în istoria clubului, Chivu a punctat cu modestie că poate a făcut acest lucru chiar și înainte, având în vedere trofeele câștigate ca jucător.

El a ținut să sublinieze că întregul merit pentru acest rezultat le aparține jucătorilor săi, despre care a spus că au trebuit să îndure dezamăgirea provocată de înfrângerea cu 5-0 din finala Ligii Campionilor, pierdută în 2025 în fața celor de la PSG, dar și batjocura celor care încearcă mereu să denigreze echipa.

„Am intrat în istoria lui Inter? Poate că am făcut-o chiar și înainte, am câștigat ceva. Meritul le revine acestor jucători, care au trebuit să suporte povestea de anul trecut, dezamăgirea, batjocurile celor care încearcă mereu să denigreze această echipă. Este al 21-lea titlu, o pagină importantă a acestui club formidabil. E meritul tuturor băieților, care au fost senzaționali. Aveam obligația să fim competitivi. La final câștigă cel care este cel mai bun. Din fericire, suntem noi. Am avut momente dificile, dar meritul nostru este că ne-am revenit imediat. Ianuarie-februarie a fost perioada în care am înțeles că putem câștiga. Am învins în 13 din 14 meciuri. Am pierdut un derby, dar am știut să rămânem în picioare. (n.r. – Vei savura această bucurie?) Nu vreau să fiu ipocrit, dar vreau să câștig și Cupa. Mă bucur pentru toți. Imediat după final am fugit să fumez o țigară în vestiar, scuze pentru că vă spun asta, dar i-am lăsat pe ei să se bucure de moment. (…) Mi-am propus să antrenez în felul meu, încercând mereu să fiu empatic și uman, fără să-mi fac griji pentru aprobarea celor din afară. Mă gândesc la cei care mă iubesc și la a da totul pentru club și pentru fani. Nu mă gândesc la nimic altceva. Știu ce înseamnă să fii antrenor; poate într-o lună voi fi pus la îndoială. Întotdeauna te pui în pericol, dar trebuie să accepți asta cu un zâmbet”, a declarat Cristi Chivu imediat după meci.

Imediat după fluierul final, bucuria s-a mutat în vestiar, unde Cristi Chivu a fost cel care a dat startul petrecerii oficiale.

Clubul Inter Milano a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care antrenorul român a fost surprins într-o ipostază rară pentru publicul larg.

Deși este recunoscut pentru seriozitatea și rigoarea sa, tehnicianul a lăsat garda jos și a dansat alături de elevii săi pe melodia „Made in Romania”.

Această piesă, devenită celebră în rândul echipei după ce a fost introdusă în vestiar de Hakan Calhanoglu înainte de numirea românului, a devenit fundalul sonor perfect pentru celebrarea primului titlu de antrenor al lui Chivu.

Publicația Gazzetta dello Sport a analizat victoria împotriva Parmei, notând că elevii lui Chivu au câștigat titlul grație unei combinații de factori esențiali: deciziile strategice ale clubului, capacitatea de integrare rapidă a românului și forma excelentă a vedetelor consacrate precum Lautaro Martinez, Barella și Dimarco.

Jurnaliștii italieni au remarcat, de asemenea, prospețimea adusă de tânărul Pio Esposito în angrenajul echipei.

Analiza italienilor subliniază că acest „Scudetto” cu numărul 21 a început să prindă contur după un moment extrem de dureros: finala Ligii Campionilor pierdută în 2025 în fața celor de la PSG. Gazeta menționează că acea înfrângere a marcat sfârșitul ciclului lui Simone Inzaghi, iar conducerea a trebuit să ia o decizie curajoasă.

Alegerea lui Cristian Chivu, supranumit „eroul Tripletei” și „luptătorul cu cască”, nu a fost una banală. Deși câștigase un titlu cu Inter Primavera în 2021 și salvase Parma de la retrogradare, Chivu era considerat încă un antrenor tânăr, având doar 13 meciuri la activ în Serie A în momentul preluării echipei.

Primele etape, cu înfrângeri în fața lui Udinese și Juventus, i-au făcut pe mulți să creadă că pariul pe român a fost un risc prea mare.

Totuși, Cristi Chivu și-a câștigat rapid credibilitatea în fața criticilor. Gazzetta dello Sport notează că românul a fost suficient de inteligent încât să nu modifice radical mecanismul de joc lăsat de Inzaghi, care fusese eficient timp de patru ani.

El a ales să accentueze verticalitatea atacurilor, însă adevărata forță a echipei a rămas automatismul liniilor de joc. Statisticile confirmă această supremație, Inter fiind lider la capitolul secvențelor de peste 10 pase consecutive, demonstrând o fluiditate greu de egalat în campionatul italian.

Mai mult, jurnaliștii italieni consideră că Chivu și-a legitimat numirea printr-o conducere sigură și o gestionare solidă a grupului, chiar și în momentele de maximă presiune. Deși a fost uneori criticat pentru o atitudine defensivă în comunicarea cu presa, rezultatele sale vorbesc de la sine.

Cristi Chivu se poate mândri acum cu faptul că este al cincilea antrenor din istoria Interului care câștigă titlul chiar la sezonul de debut, fiind primul tehnician de la Jose Mourinho (2008-2009) care reușește această performanță.