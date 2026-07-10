UE pregătește reguli mai dure pentru achizițiile publice. Companiile din afara blocului comunitar ar putea fi excluse din motive de securitate

Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în modul în care sunt atribuite contractele publice, în contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea economică și protecția datelor. Un proiect de regulament al Comisiei Europene prevede posibilitatea excluderii companiilor din afara UE de la licitațiile publice dacă acestea sunt considerate un risc pentru securitatea sau interesele strategice ale blocului comunitar.

Documentul, consultat de Euronews și care urmează să fie prezentat oficial în luna septembrie, face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Bruxelles-ul încearcă să reducă dependențele de furnizori din țări terțe și să consolideze autonomia economică a Uniunii Europene.

Potrivit proiectului de regulament, autoritățile contractante din statele membre ar urma să primească dreptul de a exclude firmele care prezintă riscuri de securitate în orice etapă a unei proceduri de achiziție publică.

Măsura s-ar putea aplica încă din faza de planificare a unei licitații și până la executarea contractului, dacă există suspiciuni că anumite companii ar putea afecta interesele de securitate ale Uniunii Europene.

Proiectul prevede că autoritățile publice trebuie „să ia măsuri adecvate, acolo unde este cazul, în orice etapă a procedurii de achiziții publice, de la planificare și consultare a pieței până la atribuirea și executarea contractului, pentru a asigura protejarea intereselor de securitate și siguranță publică ale Uniunii”.

Documentul stabilește mai multe criterii pe baza cărora o companie ar putea fi considerată vulnerabilă din punct de vedere al securității.

Printre acestea se numără:

structura acționariatului;

modul de control sau finanțare;

posibilitatea exercitării unei influențe externe asupra companiei;

obligațiile impuse de legislația unor state din afara UE privind transferul de informații sensibile.

Comisia Europeană apreciază că firmele aflate sub jurisdicția unor țări terțe ar putea fi obligate, în anumite condiții, să transmită date sensibile autorităților din statele respective, ceea ce ar putea afecta securitatea contractelor publice europene.

Proiectul deschide și posibilitatea introducerii unei preferințe pentru companiile din Uniunea Europeană în cadrul achizițiilor publice.

Deși regulamentul nu ar obliga statele membre să adopte această măsură, autoritățile contractante ar putea favoriza firmele europene în anumite proceduri, în special în domeniile considerate strategice.

Inițiativa este văzută ca o continuare a strategiei „Fabricat în Europa”, promovată de Comisia Europeană pentru consolidarea competitivității industriei europene și reducerea dependențelor externe în sectoare-cheie.

Noile reguli ar urma să se aplice în special contractelor publice din sectoarele considerate esențiale pentru funcționarea economiei și pentru securitatea Uniunii Europene.

Printre domeniile vizate se numără:

energia;

alimentarea cu apă;

transporturile;

serviciile poștale;

extracția de gaze naturale;

industria petrolieră.

În plus, regulamentul urmărește protejarea infrastructurii critice, a lanțurilor de aprovizionare esențiale, a tehnologiilor strategice și a serviciilor considerate vitale pentru funcționarea statelor membre.

Inițiativa apare într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice și de preocupări tot mai mari privind securitatea economică.

Bruxelles-ul urmărește limitarea riscurilor generate de dependența de produse tehnologice și materii prime provenite din afara Uniunii Europene, în special din China.

În ultimii ani, mai multe state membre au renunțat la colaborarea cu unele companii considerate sensibile din punct de vedere al securității.

Franța a decis în acest an să înlocuiască furnizori americani pentru gestionarea unor sisteme informatice care procesează informații sensibile, iar Germania, Franța, Italia și Danemarca au restrâns sau au refuzat participarea companiei chineze Huawei la anumite contracte publice din cauza preocupărilor legate de securitate.

Totodată, Uniunea Europeană încearcă să reducă vulnerabilitatea provocată de dependența de materiile prime critice. Anul trecut, China a limitat exporturile către UE de minerale din pământuri rare, indispensabile pentru industria tehnologiilor verzi, producția de baterii și sectorul apărării, ceea ce a amplificat preocupările privind securitatea lanțurilor de aprovizionare.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, autoritățile publice din Uniunea Europeană vor avea la dispoziție instrumente suplimentare pentru a restricționa accesul unor companii din afara blocului comunitar la contractele finanțate din bani publici, în situațiile în care acestea sunt considerate un risc pentru securitatea și interesele strategice ale Uniunii.