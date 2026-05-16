Prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei acordată sub formă de vouchere pentru cursuri și cărți, a generat nemulțumiri în rândul profesorilor din învățământul preuniversitar. Aceștia critică modul de implementare, considerând că măsura nu reprezintă o creștere salarială reală, ci o finanțare condiționată, utilizabilă doar în limite strict impuse de stat.

Conform regulilor anunțate, 65% din sumă trebuie folosită pentru cursuri de formare profesională, iar restul pentru achiziția de cărți. Profesorii reclamă faptul că sunt obligați să aleagă dintr-o listă limitată de furnizori și cursuri, precum și termenul scurt de implementare, până la 31 august, ceea ce îi obligă pe mulți să participe la formare în timpul vacanței.

Profesorii au criticat caracterul acestei „prime”, pe care o consideră un voucher condiționat, fără efect asupra salariului, pensiei sau altor drepturi. De asemenea, direcționarea majoritară a fondurilor către cursuri este văzută ca o presiune asupra profesorilor și o favorizare a pieței furnizorilor de formare. Ei critică și excluderea personalului administrativ, considerată discriminatorie.

În mediul online, mai mulți profesori au criticat modul în care sunt cheltuite fonduri de zeci de milioane de euro prin programul primei de carieră didactică, susținând că acestea nu aduc beneficii reale sistemului de educație și că banii ajung în principal la furnizorii de cursuri acreditate.

Secretarul de stat Alina Gîrbea a explicat că este o cerință a Comisiei Europene ca cel puțin 50% din sume să fie direcționate către cursuri de formare. Această condiție este contestată de unii profesori, care consideră că programul nu este adaptat nevoilor reale din școli și că a fost implementat fără o analiză adecvată a nevoilor de formare. Ei susțin că fondurile ar fi putut fi utilizate mai eficient pentru reconversie profesională, dotarea claselor sau achiziția de echipamente necesare predării.

Profesorii afirmă că obligativitatea participării la cursuri, inclusiv în perioada concediului, și nivelul salariilor actuale contribuie la nemulțumiri și la percepția negativă asupra măsurii. Unele cadre didactice au întrebat chiar dacă pot refuza această primă.

Cea mai frecventă critică a profesorilor vizează cursurile impuse și termenul foarte scurt de implementare, inclusiv necesitatea participării în perioada concediului. Unii profesori consideră că măsura nu răspunde nevoilor reale ale sistemului de educație și că ar favoriza mai degrabă anumite grupuri de furnizori de formare. Cadrele didactice ar avea nevoie de salarii decente și de investiții directe în educație.

Secretarul de stat Alina Gîrbea a răspuns mai multor comentarii, precizând că a preluat recent coordonarea programului și că nu a fost implicată în lipsa consultării inițiale a profesorilor.

Ea a transmis că regretă această situație și a anunțat organizarea unei consultări cu beneficiarii măsurii, la care vor fi invitate și Ministerul Educației și Comisia Europeană, pentru a analiza eventuale ajustări ale programului.