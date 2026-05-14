Ilie Bolojan a susținut o declarație de presă joi, 14 mai 2026, în contextul în care Comisia Europeană a aprobat oficial o cerere de plată în valoare de 2,62 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Declarația a venit la scurt timp după confirmarea deciziei, moment pe care premierul l-a prezentat ca fiind unul important pentru asigurarea fluxurilor financiare destinate proiectelor aflate în derulare.

Bolojan a precizat că validarea cererii de plată reprezintă o confirmare a progreselor realizate de România în îndeplinirea angajamentelor asumate. El a subliniat că prioritatea Guvernului este să nu fie pierdute fondurile europene și să fie accelerată absorbția acestora, atât din componenta de granturi, cât și din cea de împrumuturi, astfel încât banii să ajungă la proiectele aflate în implementare și la beneficiari.

În acest context, oficialul român a explicat că absorbția fondurilor depinde de îndeplinirea unor ținte și jaloane stabilite la nivel european, fiind vorba despre peste 35 de jaloane, dintre care nouă au o importanță majoră deoarece implică reforme structurale și modificări legislative. El a arătat că aceste reforme trebuie finalizate într-un interval scurt, pentru a permite continuarea finanțării.

Bolojan a precizat că toate proiectele de lege finalizate în următoarele două săptămâni vor fi transmise Parlamentului sub formă de inițiative legislative, întrucât Guvernul interimar nu mai are posibilitatea de a adopta ordonanțe de urgență sau proiecte de lege. În acest sens, s-a convenit solicitarea procedurii de urgență și comunicarea acestor măsuri către conducerile partidelor parlamentare, pentru a facilita adoptarea rapidă a reformelor necesare.

Bolojan a menționat că unele dintre reformele incluse în PNRR au deja acordul Comisiei Europene, iar altele se află în faze avansate de negociere, urmând ca până săptămâna viitoare să fie clarificate toate aspectele pentru promovarea lor în Parlament. El a subliniat că aceste reforme vizează inclusiv domenii sensibile, precum legislația privind salarizarea în sectorul public, decarbonizarea, investițiile în infrastructura de apă și alte politici structurale aflate în dezbatere.

În ceea ce privește situația internă, Bolojan a atras atenția asupra dezechilibrelor din sectorul public, arătând că România are aproximativ 1.280.000 de posturi în sistemul bugetar, iar cheltuielile de personal au ajuns la niveluri semnificative, în condițiile în care politicile salariale nu au fost corelate suficient cu productivitatea. El a subliniat că este necesară o corelare mai strictă între salarizare și performanța economică, precum și reducerea bazei de cheltuieli publice, având în vedere presiunea bugetară și nivelul ridicat al dobânzilor.

Oficialul român a arătat că România înregistrează unele dintre cele mai mici venituri fiscale din Uniunea Europeană, în timp ce cheltuielile de personal reprezintă o pondere importantă din venituri, ceea ce limitează spațiul bugetar pentru investiții. În acest context, a subliniat importanța reformelor fiscale și administrative pentru stabilizarea finanțelor publice.

Bolojan a anunțat că Guvernul urmărește reducerea întârzierilor la plată din cadrul ministerelor, obiectivul fiind aducerea acestora la zi într-un interval de două până la trei săptămâni. Totodată, a fost anunțată creșterea transparenței, prin publicarea săptămânală a datelor privind gradul de absorbție al fiecărui minister.

Bolojan a subliniat importanța programului SAFE și a reiterat că discuțiile și deciziile din următoarele două săptămâni vor fi esențiale pentru accesarea fondurilor europene. El a apreciat că aceste măsuri sunt decisive pentru stabilitatea bugetară și pentru continuarea investițiilor în România, mulțumind totodată celor implicați în negocierile cu Comisia Europeană pentru obținerea validării cererii de plată.