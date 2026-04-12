Sindicatul a anunțat că piloții de la Lufthansa, Lufthansa Cargo și Lufthansa CityLine sunt chemați să înceteze lucrul în intervalul 13 aprilie, ora 00:01 CET, până pe 14 aprilie, ora 23:59 CET.

Sindicatul a transmis că mai multe zboruri către destinații din Orientul Mijlociu nu vor fi afectate de grevă, printre acestea fiind Azerbaidjan, Egipt, Bahrain, Irak, Israel, Yemen, Iordania, Qatar, Kuweit, Liban, Oman, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Totodată, piloții companiei Eurowings, subsidiară a Lufthansa, au fost chemați să participe la grevă în data de 13 aprilie, în același interval orar, între 00:01 și 23:59 CET.

Președintele sindicatului Vereinigung Cockpit (VC), Andreas Pinheiro, a explicat că această decizie a fost luată după ce partea patronală nu ar fi manifestat deschidere reală pentru soluționarea mai multor conflicte colective de muncă. El a precizat că greva a fost programată în mod deliberat în afara perioadei sărbătorilor de Paște, însă, în ciuda acestui gest, nu au fost înaintate propuneri considerate serioase.

La rândul său, Lufthansa a reacționat afirmând că anunțul sindicatului reprezintă „un nivel complet nou de escaladare” și a calificat drept „absurdă și imposibil de realizat” solicitarea de a dubla un sistem de pensii pe care compania îl consideră deja peste medie și foarte generos.

Cu puțin timp înainte de Paște, a avut loc o nouă grevă a angajaților Lufthansa, care a dus la anularea a peste 20 de zboruri și a afectat sute de pasageri, inclusiv români din străinătate care nu au mai știut dacă vor ajunge acasă la timp.

Pasagerii au fost sfătuiți să își caute alternative de călătorie, în timp ce traficul aerian dintre România și Germania a fost serios perturbat, conform boardingpass.ro.

Cursele vizate au fost operate pe rutele dintre aeroporturile din România și principalele hub-uri ale companiei, Frankfurt și München.

Au fost afectate zboruri programate spre și dinspre mai multe orașe din țară, inclusiv București, Cluj-Napoca, Sibiu și alte aeroporturi regionale, potrivit aceleiași surse.

Protestul a făcut parte dintr-un conflict de muncă între angajați și conducerea companiei, în contextul negocierilor privind salariile și condițiile de lucru. Sindicatele au acuzat lipsa unor progrese reale în cadrul discuțiilor, în timp ce Lufthansa a considerat greva o măsură excesivă.

Nu doar România a fost afectată de această grevă, sute de zboruri fiind în aceeași situație.