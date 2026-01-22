Într-o postare publicată joi pe Facebook, Marcel Ciolacu afirmă că măsurile promovate de premierul Ilie Bolojan nu au dus la o corecție bugetară autentică, ci doar la cosmetizarea datelor financiare. Fostul premier susține că tăierile și majorările de taxe au fost inutile, iar deficitul a fost redus artificial prin artificii contabile.

”Ai tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat şi când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput eşti în a administra banii ţării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor» făcute de tine.”

Marcel Ciolacu susține că presupusa scădere a deficitului bugetar se bazează pe mutarea unor cheltuieli înregistrate inițial ca împrumuturi în categoria granturilor, ceea ce ar fi permis raportarea lor ca venituri.

”Şmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuţia bugetară. Cheltuieli de investiţii făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi şi, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget şi la venituri.”

În acest context, fostul premier PSD afirmă că majorările de taxe și măsurile de austeritate nu au avut efectul scontat asupra bugetului de stat.

”Aşadar, creşterile de taxe (TVA, accize, etc) şi măsurile de austeritate puse în spinarea românilor săraci şi a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget.”

Ciolacu îl mai acuză pe Ilie Bolojan că a acționat premeditat și că a indus în eroare atât populația, cât și partenerii politici și mediul de afaceri.

”Ai premeditat totul şi ai început aceasta operaţiune încă din septembrie, în timp ce-i minţeai cu cinism pe români, la toate conferinţele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ţi-ai înşelat partenerii de guvernare, ai miniţit presa şi mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile.”

Fostul lider PSD afirmă că premierul continuă să susțină în mod eronat că deficitul a scăzut datorită economiilor realizate în timpul mandatului său.

În evaluarea lui Marcel Ciolacu, mandatul lui Ilie Bolojan a avut consecințe economice grave, atât asupra nivelului de trai, cât și asupra stabilității economice.

El susține că actuala guvernare înseamnă „economie în cădere, inflaţie la 10% (dublă, în doar câteva luni) şi cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor şi pensiilor din ultimii 25 de ani”.

În finalul postării, Marcel Ciolacu formulează un atac extrem de dur la adresa prim-ministrului.