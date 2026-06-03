Un bărbat descoperă că are miliarde în cont fără să știe cum au apărut

Un bărbat de 32 de ani din estul Turciei a ajuns în centrul unei situații bancare neobișnuite, după ce în conturile sale au apărut sume uriașe fără o explicație clară. Cazul îl vizează pe Ahmad Jahangard Takalo, stabilit de aproximativ un deceniu în Turcia, fiind născut în Azerbaidjan.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, conturile acestuia au fost supuse unor verificări după ce o sumă de ordinul trilioanelor de lire turcești ar fi fost înregistrată brusc. Situația a atras atenția instituției bancare, care a decis să restricționeze accesul la fonduri până la clarificarea provenienței banilor.

În urma acestor operațiuni, soldul afișat în cont ar fi ajuns la echivalentul a aproximativ 21,8 miliarde de dolari. Valoarea l-ar fi plasat, la nivel teoretic, printre cele mai mari averi individuale raportate la nivel global. Accesul la aceste fonduri a fost însă blocat, iar situația a rămas în analiză pentru o perioadă de aproximativ o lună.

Bărbatul a descoperit problema în momentul în care nu a mai putut utiliza cardul bancar în timpul unor cumpărături într-un supermarket. Ulterior, s-a deplasat la sucursala băncii pentru a solicita explicații privind imposibilitatea efectuării plăților. Informațiile au fost relatate de NTV.

O analiză a conturilor ar fi indicat un sold disponibil extrem de ridicat, descris ca fiind 999 de miliarde 999 de milioane 999 de mii 999 de lire și 99 de kuruș. Această valoare a alimentat verificările interne și a determinat menținerea blocajului asupra fondurilor până la finalizarea investigațiilor.

Takalo a declarat că nu deține informații despre modul în care aceste sume au ajuns în conturile sale. Din acest motiv, instituția bancară a decis continuarea procesului de verificare, considerând circumstanțele ca fiind neobișnuite și necesitând clarificări suplimentare.

În paralel, bărbatul a precizat că a solicitat lămuriri directe de la bancă, însă nu a primit detalii complete, întrucât analiza este încă în desfășurare. Situația a rămas astfel deschisă, fără o explicație publică finalizată din partea instituției financiare.

În încercarea de a înțelege contextul, Takalo a menționat că a apelat inclusiv la instrumente de inteligență artificială pentru interpretarea situației financiare. Răspunsurile primite ar fi indicat că sume de asemenea dimensiuni ar putea fi asociate, în teorie, cu proiecte majore de infrastructură sau achiziții semnificative de aur.

Până în acest moment, cazul rămâne în etapa de verificare, iar accesul la conturile bancare ale lui Takalo continuă să fie restricționat. Instituția bancară nu a oferit detalii suplimentare privind natura erorii sau sursa exactă a fondurilor apărute în sistem.