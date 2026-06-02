Modificări la Legea petrolului. Licențele petroliere se pot transforma direct în acord de stocare a gaze, fără licitație

Senatul a adoptat un proiect de lege care permite transformarea directă a acordurilor de exploatare petrolieră în licențe de stocare subterană a gazelor naturale. Măsura elimină obligativitatea organizării unor noi licitații publice, reducând birocrația pentru investitori. Noua procedură simplificată impune criterii stricte de siguranță financiară și tehnică.

Plenul Senatului a adoptat oficial, marți, 2 iunie 2026, un proiect de lege fundamental pentru sectorul energetic românesc. Noua reglementare prevede că un acord petrolier de exploatare aflat în vigoare poate fi convertit direct într-un acord de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Cea mai importantă facilitate adusă de acest document este eliminarea completă a obligativității de a organiza o nouă licitație publică pentru schimbarea destinației perimetrului respectiv.

Propunerea legislativă vine să completeze direct Legea petrolului nr. 238/2004, adaptând cadrul juridic la noile realități economice.

Prin acest nou mecanism, la cererea expresă a titularului unui acord petrolier aflat în derulare, autoritatea competentă și de reglementare va putea aproba modificarea directă a documentului inițial.

Procedura simplificată elimină integral obligativitatea parcurgerii unui nou apel public de ofertă, scurtând semnificativ termenele administrative.

Conversia se va realiza pe baza unei documentații tehnico-economice depuse de compania operatoare și necesită aprobarea prealabilă a instituțiilor de reglementare din domeniu.

Pentru a beneficia de această modificare, investitorii trebuie să îndeplinească cumulativ patru condiții stricte.

Titularul trebuie să demonstreze fezabilitatea tehnică a stocării gazelor în zăcământul respectiv și să dețină capacitatea financiară de a realiza operațiunile în condiții de maximă siguranță.

De asemenea, firmele trebuie să își fi achitat integral obligațiile bugetare și toate redevențele anterioare, fără a înregistra restanțe.

În plus, legea impune ca reorientarea activității să asigure continuitatea operațiunilor, interzicând întreruperile mai mari de 12 luni care ar putea afecta viabilitatea tehnică și economică a zăcământului.

Acordul petrolier modificat ca efect al conversiei va fi aprobat oficial prin hotărâre de Guvern și va intra în vigoare imediat.

Senatul a fost prima cameră parlamentară sesizată în acest caz, însă decizia finală aparține Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.