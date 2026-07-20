Două pesticide interzise revin în centrul dezbaterii în Parlamentul Franței

Parlamentul francez urmează să voteze luni seară proiectul de lege privind agricultura de urgență, după ce forma finală a textului a fost aprobată joia trecută de comisia mixtă (CMP). Adoptarea actului normativ rămâne incertă, în condițiile în care una dintre prevederile sale a provocat noi tensiuni între formațiunile politice și organizațiile de mediu.

Dintre cele 78 de articole ale proiectului de lege, cel mai controversat este cel referitor la reintroducerea, prin derogare, a două pesticide interzise în Franța, acetamipridul și flupiradifurona. Cele două substanțe sunt autorizate la nivelul Uniunii Europene, iar revenirea lor ar viza anumite sectoare agricole aflate în dificultate.

Disputa amintește de controversele generate anul trecut de proiectul de lege inițiat de senatorul Laurent Duplomb, care prevedea deja posibilitatea revenirii acetamipridului.

Inițiativa a întâmpinat o opoziție puternică din partea societății civile și a dus la o petiție susținută de numeroși cetățeni. Prevederea privind acetamipridul a fost ulterior anulată de Consiliul Constituțional.

Controversele legate de proiect nu au ocolit nici majoritatea guvernamentală. Premierul Sébastien Lecornu a organizat luni o întâlnire la Matignon cu reprezentanți ai coaliției de guvernare, printre care membri ai partidelor Renaissance, MoDem, Horizons și Les Républicains (LR), dar și cu reprezentanți ai grupului centrist Liot și mai mulți miniștri implicați în elaborarea proiectului.

Ministrul Tranziției Ecologice, Monique Barbut, a declarat sâmbătă că revenirea pesticidelor interzise reprezintă „principalul punct de blocaj” al textului legislativ. Ministrul Agriculturii, Annie Genevard, a susținut necesitatea adoptării proiectului, afirmând că „A face ca acest proiect de lege să eșueze din ideologie, calcul sau frică ar spulbera complet speranțele fermierilor”.

Deputata Prisca Thevenot, reprezentantă a partidului Renaissance, consideră că adoptarea proiectului este necesară, însă atrage atenția asupra articolului privind acetamipridul. Ea a declarat că „este urgent ca proiectul de lege să fie adoptat și implementat”, dar că „din 78 de articole există unul care ridică semne de întrebare” și pune legislația „în pericol de moarte”.

Aceasta a precizat că „Acetamipridul nu trebuie să apară în acest proiect de lege”. Anterior, Prisca Thevenot afirmase că guvernul putea „oricând să depună un amendament pentru eliminarea acetamipridului” înaintea votului final.

Secretarul general al Renaissance, Gabriel Attal, a cerut, de asemenea, „guvernului să depună un amendament de eliminare” referitor la articolul privind această substanță, potrivit unui deputat LR citat de AFP.

În pofida solicitărilor pentru eliminarea prevederii, persoane apropiate premierului Sébastien Lecornu au transmis că Matignon nu intenționează să retragă derogarea privind pesticidele. Guvernul preferă ca Parlamentul să „decidă” asupra acestui punct în timpul procesului legislativ.

Forma actuală a proiectului de lege este susținută de Rassemblement National (RN), precum și de numeroși parlamentari de dreapta și de centru. În schimb, majoritatea parlamentarilor Horizons ar fi favorabili eliminării acetamipridului, potrivit unei surse apropiate discuțiilor.

În ceea ce privește Ministerul Dezvoltării Sociale, o sursă a precizat că „totemul acetamipridului continuă să ridice semne de întrebare pentru unii parlamentari”, fără ca o poziție comună să fi fost anunțată public.

Dezbaterea are loc la un an după protestele provocate de legea Duplomb și într-un moment în care problemele legate de protecția mediului au revenit în centrul atenției publice.

Asociația de mediu Générations Futures consideră că revenirea pesticidelor interzise ar reprezenta „o schimbare fatală de direcție a Senatului”. Pe de altă parte, Franck Sander, președintele Confédération générale des planteurs de betteraves sucrières (CGB), susține reautorizarea flupiradifuronei, dacă aceasta este realizată „într-un mod țintit și reglementat”. El consideră această măsură „o condiție esențială pentru competitivitatea noastră într-un moment în care toți indicatorii sunt în roșu intermitent”.

Un alt punct de dispută din proiectul de lege este reforma privind stocarea apei pentru irigațiile agricole. Mai multe proteste împotriva acestei măsuri sunt programate în această săptămână, inclusiv o manifestație luni seară la Les Invalides.

Annie Genevard susține această reformă și o descrie drept o măsură „de bun simț”. „Dacă renunțăm la această lege agricolă de urgență, îi condamnăm pe francezi la alimente importate. Nu voi accepta asta”, a declarat ministrul pe platforma X.

Votul din Adunarea Națională, înaintea examinării finale în Senat marți, are loc după mai multe perioade de caniculă care au readus temele de mediu în atenția publică din Franța.

Potrivit unui sondaj realizat pentru La Tribune Dimanche, 32% dintre respondenți consideră în prezent protecția mediului o problemă prioritară, cu 12 puncte procentuale mai mult față de perioada anterioară.