Furtul reprezintă una dintre cele mai frecvente infracțiuni prevăzute de legislația penală română și este sancționat sever în funcție de circumstanțele în care este comis. Codul Penal diferențiază clar între formele de bază ale faptei și variantele agravante, stabilind pedepse proporționale cu gravitatea și modul de săvârșire.

Furtul simplu

Furtul simplu constă în luarea unui bun mobil aflat în posesia altor persoane, fără consimțământul acestora, cu scopul de a și-l însuși pe nedrept. Această formă de infracțiune este reglementată de art. 228 din Codul Penal.

Sancțiunea prevăzută de lege pentru furtul simplu este:

închisoare de la 6 luni până la 3 ani sau

amendă penală

Alegerea tipului de pedeapsă depinde de circumstanțele concrete ale faptei și de evaluarea instanței.

Furtul calificat

Atunci când furtul este comis în condiții considerate agravante, fapta devine furt calificat, reglementat de art. 229 din Codul Penal. În aceste situații, pericolul social este considerat mai ridicat, iar pedeapsa crește semnificativ.

Pedeapsa pentru furt calificat este închisoarea de la 1 la 10 ani.

Printre circumstanțele care transformă furtul simplu în furt calificat se numără:

săvârșirea faptei într-un mijloc de transport în comun;

comiterea infracțiunii în timpul nopții;

utilizarea de deghizări, măști sau alte metode de ascundere a identității;

pătrunderea prin efracție, escaladare sau folosirea de chei false;

violarea unui domiciliu sau a unui sediu profesional.

Aceste elemente sunt considerate agravante deoarece indică un grad sporit de premeditare sau periculozitate.

În contextul dezvoltării tehnologiei, au apărut și situații de furt comis în mediul digital, cum ar fi utilizarea neautorizată a identității unei persoane pentru crearea de conturi online. Practica judiciară a confirmat că astfel de fapte pot fi încadrate ca infracțiuni, fiind analizate în funcție de natura concretă a acțiunii și de prejudiciul produs.

În Germania, infracțiunea de furt este reglementată în mod detaliat prin Codul Penal German (Strafgesetzbuch – StGB), în special prin articolele 242–244. Sistemul juridic german diferențiază clar între formele de bază ale furtului și variantele sale agravate, iar pedepsele sunt stabilite în funcție de gravitatea faptei, circumstanțele comiterii și antecedentele autorului.

Furt simplu

Forma de bază a infracțiunii este definită ca luarea unui bun mobil aparținând altei persoane, fără consimțământ, cu intenția de însușire ilegală.

Sancțiunile prevăzute de lege includ:

amendă penală sau

închisoare de până la 5 ani

În practică, cazurile minore, în special cele care implică bunuri de valoare redusă, sunt adesea tratate mai flexibil. În anumite situații, urmărirea penală poate depinde de plângerea victimei, iar pentru prima abatere se pot aplica sancțiuni reduse, precum amenzi sau soluții alternative de închidere a dosarului.

Furt calificat

Furtul devine calificat atunci când este comis în circumstanțe agravante, care indică un grad mai mare de pericol social sau premeditare. Printre acestea se numără:

pătrunderea prin efracție în clădiri, locuințe sau spații închise;

sustragerea de bunuri protejate prin sisteme de securitate sau containere sigilate;

comiterea faptei în mod profesional sau repetat;

furtul de bunuri culturale, religioase sau din instituții publice;

exploatarea unei stări de vulnerabilitate a victimei (de exemplu, după un accident).

Pentru aceste situații, pedeapsa este semnificativ mai severă:

închisoare de la 3 luni până la 10 ani

Furt agravat

Codul penal german prevede sancțiuni și mai dure pentru formele de furt considerate deosebit de periculoase, cum ar fi:

furtul comis cu arme sau obiecte periculoase, chiar dacă acestea nu sunt utilizate efectiv;

furtul săvârșit de un grup organizat (în bandă), cu scopul comiterii repetate de infracțiuni;

furtul prin pătrunderea în locuințe private (violare de domiciliu).

În aceste cazuri, pedeapsa este:

închisoare de la 6 luni până la 10 ani

Element al sistemului penal german Descriere Efect practic Sistemul de amenzi (Tagessätze) Amenzile sunt calculate pe baza unui sistem de „zile-amendă”, raportate la venitul zilnic al persoanei condamnate Pedeapsa este individualizată în funcție de situația financiară, astfel încât sancțiunea să fie echitabilă indiferent de venit Tentativa de furt Tentativa de comitere a furtului este incriminată și sancționată de lege, chiar dacă infracțiunea nu este consumată Poate atrage pedepse similare cu furtul consumat, în funcție de gravitatea faptei și circumstanțe Cazierul judiciar Evidențiază condamnările penale ale unei persoane, conform legislației germane Pentru infracțiuni minore, unele înscrieri pot să nu fie vizibile angajatorilor privați, în funcție de regimul de acces și ștergere aplicabil

În Franța, infracțiunea de furt este reglementată de Codul Penal, care o definește la articolul 311-1 ca fiind „sustragerea frauduloasă a bunului altuia”. Sistemul juridic francez tratează furtul diferențiat, în funcție de circumstanțele comiterii faptei, gradul de pericol social și existența unor elemente agravante.

Furt simplu

Furtul simplu este încadrat ca delict atunci când este comis fără violență și fără circumstanțe agravante. Este forma de bază a infracțiunii și reprezintă situațiile obișnuite de sustragere a unui bun mobil.

Sancțiuni aplicabile:

până la 3 ani de închisoare

amendă de până la 45.000 €

Această formă este tratată ca o infracțiune serioasă, dar cu un nivel de gravitate mai redus în comparație cu variantele agravante.

Furt calificat

Furtul devine calificat atunci când este comis în prezența uneia sau mai multor circumstanțe agravante, precum efracția, comiterea în grup, acțiunea pe timp de noapte sau exploatarea vulnerabilității victimei.

Pedeapsa crește progresiv în funcție de numărul agravantelor:

Număr de circumstanțe agravante Pedeapsă maximă 1 circumstanță până la 5 ani închisoare și 75.000 € amendă 2 circumstanțe până la 7 ani închisoare și 100.000 € amendă 3 sau mai multe până la 10 ani închisoare și 150.000 € amendă

Unele forme de furt sunt încadrate direct ca infracțiuni grave („crimes”) și sunt judecate de Curtea cu Jurați (Cour d’Assises), fiind considerate deosebit de periculoase pentru societate.

Tip de infracțiune (crimă) Descriere Pedeapsă maximă Furt cu arme Furt comis cu utilizarea sau posesia de arme Până la 20 de ani de închisoare Furt în bandă organizată Furt comis de un grup organizat, cu structură și planificare Până la 15 ani de detenție Furt însoțit de violențe grave Furt asociat cu violențe severe, inclusiv tortură sau cauzarea morții victimei Închisoare pe viață și amendă de până la 150.000 €

În Italia, infracțiunea de furt este reglementată de Codul Penal Italian (Codice Penale) și este diferențiată în funcție de modul de comitere, contextul faptei și existența circumstanțelor agravante. Sistemul juridic italian prevede sancțiuni progresive, de la pedepse relativ moderate până la închisoare de lungă durată pentru formele grave.

Furt simplu

Furtul simplu constă în însușirea unui bun mobil aparținând altuia, în scopul obținerii unui profit, fără utilizarea violenței sau a altor mijloace agravante.

Sancțiuni prevăzute de lege:

închisoare de la 6 luni la 3 ani

amendă între 154 € și 516 €

În mod obișnuit, urmărirea penală se declanșează doar la plângerea victimei (querela de parte), în conformitate cu reformele recente din legislația penală italiană.

Furt calificat

Furtul calificat este aplicat atunci când fapta este comisă în prezența unor circumstanțe agravante, cum ar fi efracția, folosirea de mijloace frauduloase, comiterea de către persoane mascate sau sustragerea de bunuri expuse publicului.

Sancțiuni aplicabile:

pedeapsă standard: închisoare de la 2 la 6 ani și amendă între 927 € și 1.500 €

în caz de multiple circumstanțe agravante: închisoare de la 3 la 10 ani

Acest regim reflectă o creștere semnificativă a severității odată cu intensificarea pericolului social al faptei.

Furtul în locuință și furtul prin smulgere

Codul penal italian tratează separat anumite forme de furt considerate deosebit de invazive:

Furtul în locuință (furto in abitazione): pătrunderea într-un spațiu destinat locuirii private;

Furtul prin smulgere (furto con strappo / scippo): smulgerea bunului direct din mâna sau de pe corpul victimei.

Sancțiuni:

închisoare de la 4 la 7 ani

amendă între 927 € și 1.500 €

în cazul agravărilor suplimentare: până la 10 ani de închisoare

Domeniu / măsură Descriere Consecințe juridice Furtul de vehicule Infracțiune vizată de tendințe legislative de înăsprire a sancțiunilor Pedepse propuse între 2 și 6 ani de închisoare Patteggiamento (negocierea pedepsei) Mecanism procedural prin care inculpatul poate accepta o pedeapsă redusă în schimbul evitării unui proces complet Reducere a pedepsei de până la o treime, cu condiția ca pedeapsa finală să nu depășească 5 ani Consecințe pentru cetățeni străini Condamnările pentru furt pot afecta statutul juridic al persoanelor străine în Italia Posibil impact asupra rezidenței, respingerea cetățeniei sau expulzare în cazuri grave

În Austria, infracțiunea de furt este reglementată de Codul Penal Austriac (Strafgesetzbuch – StGB), iar sancțiunile sunt stabilite în funcție de valoarea prejudiciului, circumstanțele comiterii faptei și forma concretă a infracțiunii. Sistemul juridic austriac utilizează o abordare graduală, care diferențiază clar între furtul simplu, formele agravante și infracțiunile deosebit de grave.

Furt simplu

Furtul simplu constă în însușirea unui bun mobil aparținând altuia, cu intenția de a obține un profit necuvenit.

Sancțiuni:

închisoare de până la 6 luni sau

amendă de până la 360 de cote zilnice (Tagessätze)

Valoarea unei cote zilnice este stabilită individual, în funcție de veniturile persoanei, și poate varia între 4 € și 5.000 € pe zi.

Furt grav

Furtul este considerat grav în funcție de valoarea prejudiciului sau de circumstanțele în care este comis, cum ar fi exploatarea vulnerabilității victimei sau sustragerea de bunuri culturale ori religioase.

Situație Pedeapsă Prejudiciu peste 5.000 € până la 3 ani de închisoare Prejudiciu peste 300.000 € între 1 și 10 ani de închisoare

Furtul prin efracție sau cu arme

Această categorie include pătrunderea prin efracție în locuințe, vehicule sau spații de depozitare, precum și comiterea faptei cu arme.

Sancțiuni:

închisoare de la 6 luni la 5 ani

în forme agravate (armă sau prejudiciu peste 5.000 €): între 1 și 10 ani de închisoare

Categorie / instituție Descriere Sancțiuni / efecte juridice Furt profesional sau în grup (§ 130 StGB) Furt comis în mod repetat ca sursă de venit sau în cadrul unor grupuri organizate Închisoare de la 6 luni la 5 ani; până la 10 ani în cazuri deosebit de grave (prejudiciu mare sau implicare în organizații criminale) Furt tâlhăresc (§ 131 StGB) Folosirea violenței sau a amenințărilor grave pentru a păstra bunul furat după ce autorul a fost surprins Închisoare de până la 15 ani Furt între rude Situații în care fapta este comisă între membri de familie apropiați Urmărire penală doar la plângerea persoanei vătămate (în anumite cazuri) Diversion (mediere penală) Mecanism alternativ de soluționare a cauzei în cazuri mai puțin grave Evitarea procesului penal dacă autorul recunoaște fapta și repară prejudiciul, fără condamnare formală

În Olanda, infracțiunea de furt este reglementată de Codul Penal Olandez (Wetboek van Strafrecht), în special prin articolele 310–312. Sistemul juridic olandez stabilește sancțiuni diferențiate în funcție de forma furtului, circumstanțele agravante, valoarea prejudiciului și comportamentul infractorului, inclusiv recidiva.

Furt simplu

Furtul simplu constă în însușirea ilegală a unui bun aparținând altei persoane, fără utilizarea violenței sau a altor forme de constrângere.

Sancțiuni:

închisoare de până la 4 ani sau

amendă de categoria a patra (până la 25.750 €)

În practică, cazurile minore, precum furturile din magazine, sunt frecvent soluționate în afara instanței. Acestea pot fi rezolvate prin amenzi, muncă în folosul comunității sau tranzacții cu procurorul. De asemenea, comercianții pot solicita despăgubiri civile forfetare pentru costurile generate de prevenirea furtului.

Furt calificat

Furtul devine calificat atunci când este comis în circumstanțe agravante, cum ar fi comiterea în grup sau prin efracție ori escaladare.

Formă agravată Descriere Pedeapsă maximă Furt în grup Comis de două sau mai multe persoane până la 6 ani de închisoare Furt prin efracție / escaladare Pătrundere ilegală într-o locuință sau spațiu închis până la 9 ani de închisoare

Furtul cu violență sau tâlhăria

Această formă reprezintă una dintre cele mai grave infracțiuni de furt, implicând utilizarea violenței sau a amenințărilor grave asupra victimei.

Sancțiuni:

închisoare de până la 9 ani

până la 15 ani de închisoare dacă fapta produce vătămări corporale grave sau deces