Folosirea spray-ului paralizant: Ce spune legea și când devine infracțiune

Utilizarea unui spray paralizant poate avea efecte juridice diferite, în funcție de contextul în care acesta este folosit și de locul unde are loc incidentul. În România, persoanele majore pot deține legal spray-uri iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, însă legea stabilește condiții clare pentru utilizarea acestora.

Folosirea unui astfel de dispozitiv în afara situațiilor permise poate atrage sancțiuni care variază de la amenzi până la răspundere penală. Reglementările aflate în vigoare și în 2026 stabilesc foarte clar că utilizarea acestor produse trebuie să respecte prevederile referitoare la legitima apărare, precum și normele din Codul Penal privind obiectele considerate periculoase.

Mai exact, potrivit legii, „substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”, atunci când sunt folosite neregulamentar.

Spray-urile iritant-lacrimogene destinate autoapărării sunt încadrate în categoria armelor neletale și pot fi achiziționate fără obținerea unei autorizații speciale. Dreptul de a le deține nu oferă însă libertatea de a le utiliza în orice împrejurare.

De asemenea, legea permite folosirea spray-ului doar atunci când există un pericol real, direct și imediat, iar reacția persoanei care se apără este proporțională cu agresiunea la care este supusă.

În practică, folosirea unui spray paralizant împotriva unei persoane care atacă sau amenință fizic poate fi considerată un act de legitimă apărare. Evaluarea se face însă de la caz la caz, în funcție de circumstanțele concrete ale incidentului. Totodată, legislația stabilește o serie de spații în care portul sau utilizarea substanțelor iritant-lacrimogene și cu efect paralizant sunt interzise.

Printre acestea se numără adunările publice, manifestările sportive și culturale, precum și locurile destinate agrementului și divertismentului. Interdicția se aplică și în mijloacele de transport în comun, dar și în sediile autorităților și instituțiilor publice.

Atunci când nu există o situație reală de pericol, utilizarea spray-ului paralizant poate genera răspundere contravențională sau penală. Gravitatea sancțiunii depinde atât de împrejurările producerii faptei, cât și de efectele provocate victimei.

Autoritățile pot aprecia că nu există legitimă apărare dacă spray-ul este folosit pentru intimidare, în timpul unui conflict verbal sau ca mijloc de agresiune. În asemenea situații, fapta poate fi încadrată la infracțiuni precum lovirea sau alte violențe ori la alte infracțiuni prevăzute de Codul Penal, în funcție de consecințele produse.