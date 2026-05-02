Regulamentul adoptat de Comisia Europeană se concentrează pe substanțele din categoria CMR, recunoscute pentru riscurile lor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere. Aceste ingrediente sunt acum drastic limitate sau eliminate complet din compoziția produselor cosmetice.

Autoritățile europene schimbă astfel abordarea și pun pe primul plan protecția consumatorilor, chiar dacă anumite concentrații erau tolerate anterior în industrie. Decizia marchează o ruptură clară față de standardele anterioare și obligă companiile să își regândească strategiile de producție.

Efectele noilor restricții se resimt imediat în segmentul produselor pentru manichiură. Ojele cu finisaje metalice sau cu particule strălucitoare, în special cele cu sclipici, dispar din oferta comercială din cauza limitelor impuse pentru utilizarea argintului. Regulamentul permite folosirea acestei substanțe doar în proporții extrem de mici, de maximum 0,2%, și doar în anumite produse cosmetice decorative. Depășirea acestui prag duce automat la retragerea produselor de pe piață, schimbând semnificativ preferințele estetice ale consumatorilor.

Schimbări importante apar și în industria parfumurilor. Intensitatea aromelor este afectată de restricționarea unor substanțe precum salicilatul de hexil. Concentrația acestuia este redusă la maximum 2% în parfumuri și sub 0,5% în produsele care necesită clătire, cum sunt șampoanele. În cazul cremelor de corp, limita ajunge la 0,3%, iar în produsele de igienă orală prezența devine aproape simbolică. Pentru copiii sub trei ani, utilizarea acestei substanțe este practic interzisă, ceea ce determină reformulări extinse în segmentul produselor dedicate celor mici.

Regulamentul aduce restricții și pentru conservanți precum bifenil-2-ol, care este interzis complet în spray-uri, aerosoli și produse de igienă orală. În alte categorii de produse, concentrațiile permise sunt reduse semnificativ pentru a limita expunerea consumatorilor la compuși chimici potențial nocivi.

Începând de la intrarea în vigoare a noilor norme, produsele care nu respectă aceste reguli nu mai pot fi comercializate, utilizate în saloane sau păstrate pentru uz profesional. Această schimbare amplă determină o adevărată resetare a industriei, forțând companiile să accelereze procesul de inovare și să identifice alternative sigure pentru ingredientele eliminate.