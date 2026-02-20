Lider în segmentul pastelor din grâu comun (macaroane, tăiței, fidea, cous-cous), Băneasa lansează prima campanie de comunicare a produselor din segmentul pastelor din grâu dur. Noile paste Băneasa Premium Grano Duro Trafilata Al Bronzo sunt fabricate pe matrițe din bronz și supuse unui proces de uscare lentă. Aceste tehnici tradiționale păstrează gustul rafinat și nutrienții esențiali ai grâului dur, conferă pastelor o textură fermă și poroasă, asigurând o capacitate superioară de absorbție a sosurilor, pentru o experiență culinară autentică. În același timp, metodele de producție utilizate conferă pastelor Băneasa Premium Grano Duro un indice glicemic scăzut – pentru o digestie ușoară și un stil de viață sănătos și echilibrat.

Brieful către agenția de creație a constat în crearea unei platforme de comunicare relevante și diferențiatoare pentru gama Băneasa Grano Duro Trafilata al Bronzo – pastele din grâu dur – pentru consumatorii români care gătesc acasă.

Soluția strategică propusă de agenție este aceea de a poziționa Băneasa Grano Duro ca pastele care schimbă percepția românilor despre cele italienești.

Cezar Muntean, President Băneasa Paste, declară despre colaborarea cu agenția:

Alianța strategică dintre Paste Băneasa și McCann București reprezintă mult mai mult decât o simplă colaborare de business — este un parteneriat de suflet, construit în timp, în care am crescut împreună. Am ales McCann, nu doar pentru că sunt cei mai buni și mai premiați profesioniști din industria publicității, ci pentru că împărtășim aceleași valori și aceeași ambiție. Împreună, am combinat strategia, insight-ul și execuția curajoasă, pentru a crea o campanie care nu doar se vede, ci se reține. Este o relație construită pe încredere, viziune comună și dorința de a construi împreună, pe termen lung, cu rezultate memorabile.

Loredana Andrei, Senior Strategic Planner la McCann Bucuresti, ne-a declarat următoarele:

“Brandul Băneasa a lipsit „de pe sticlă” ani de zile, iar noua gamă de produs Grano Duro a jucat un rol esențial în redefinirea imaginii de brand. Astfel, am ales o abordare mult mai directă, clar diferită atât la nivel de obiceiuri de consum, cât și prin modul în care adresăm o barieră reală identificată în research-ul de consumator din categorie. Și pe această barieră, mai exact asocierea pastelor cu Italia și credibilitatea superioară a produselor italienești în ochii românilor, am capitalizat în strategie și, mai apoi, în creație. Ne-am propus să transformăm acest insight în avantaj, aducând „Italia acasă”. Cu atât mai mult cu cât Grano Duro susține perfect această asociere, fiind la înălțimea celor mai bune paste italienești.”

Ionuț Cioroiu, Copywriter, completează despre conceptul creativ al campaniei:

“Când facem paste, îi pomenim pe italieni din toate unghiurile: prin ingrediente, numele rețetelor sau prin toate trimiterile la ei și țara lor. Îi pomenim atât de mult, încât, dacă adaugi un vârf de umor popular în rețetă, parcă și vezi cum sughiță toți prin Italia.

Și apoi, Băneasa, un brand la fel de fiert pe paste ca italienii (pun intended), lansează Băneasa Grano Duro și rezolvă două lucruri deodată: oprește sughițul italienilor și le dă românilor paste la fel de bune ca-n Italia. Și asta nu o zicem noi, ci modul în care sunt făcute și din ce sunt făcute. Noi doar am zis că-s nemaipomenit de bune.

Și, dacă nu crezi, combină pastele astea românești cu ingredientele italienești și ai să vezi că rupi. Pe gust. Nu rupe și pastele, că apoi își pun italienii mâinile în cap și trebuie să-i salvăm din nou.”

Durata campaniei de comunicare Băneasa Grano Duro este de aproximativ 2 luni și cuprinde execuții pentru mediile TV, Radio și Digital/Social Media.

Partenerul media este agenția UM România.

Spotul TV a fost realizat în colaborare cu casa de producție Peanut Film.