Începând cu luna octombrie, McCann PR a devenit agenția de comunicare a McDonald’s România, cu scopul de a dezvolta și implementa acțiuni de comunicare externă și internă, care să susțină strategia de business a companiei. În plus, agenția va avea un rol important în gestionarea unor arii de comunicare strategică precum comunicarea corporate, realizarea campaniilor de brand, proiectele de CSR și employer branding.

Ce spune McDonald’s România

„Credem în oameni și în echipe bune, care înțeleg brandul și care fac posibile proiecte care să susțină strategia de business. Suntem foarte încrezători în parteneriatul cu McCann PR și abia așteptăm să trasăm împreună obiectivele, să creăm conținut de calitate, să lucrăm la noi perspective și să dezvoltăm noi proiecte cu potențial pentru comunitate și mediul înconjurător”, a declarat Elena Goți, Communications Manager Premier Restaurants Romania, operatorul restaurantelor McDonald’s.

„McDonald’s este un brand cunoscut și apreciat atât la nivel local, cât și la nivel global, prin urmare ne dorim să avem în continuare o strategie de comunicare coerentă, în linie cu direcțiile, valorile și principiile brandului, care în ultimii ani au fost din ce în ce mai conturate.”

Anunțul McCann PR după ce au încheierea înțelegerii

„Parteneriatul cu McDonald’s ne demonstrează, încă o dată, că suntem pe drumul cel bun. Ne plac clienții care țin la oameni, la echipă, care au proiecte de suflet, care sunt deschiși și au o linie clară asupra a ceea ce își doresc să construiască.”, a declarat Imola Zoltan, Managing Director la McCann PR. „Mă bucur să văd cum se întorc în agenție parteneri cu care am colaborat în trecut și cu care am dezvoltat proiecte interesante și challenging și, mai ales, sunt încântată să văd o consolidare și mai amplă a brandului McDonald’s pe plan local, care ne determină pe noi, ca și consultanți în industrie, să fim și mai buni, și mai prezenți la nevoile solicitate”, a completat Imola Zoltan, Managing Director la McCann PR.

McDonald’s România are o echipă de peste 5.000 de angajați care oferă consumatorilor produsele preferate, pregătite din ingrediente de calitate. Din punct de vedere strategic, McDonald’s are o serie de inițiative în zona de sustenabilitate printre care: tranziția de la materialele clasice de ambalare, la cele sustenabile, investiții în domenii precum energia regenerabilă și dezvoltarea de sisteme digitale eficiente, la care se adaugă faptul că 40% dintre ingredientele McDonald’s provin de la furnizori locali.

La nivel global, compania este preocupată să anticipeze şi să răspundă la schimbările din viaţa clienţilor, a angajaţilor şi a sistemului McDonald’s, prin evoluție constantă şi prin inovație.

McCann PR este o agenție de comunicare cu peste 17 ani de activitate în domenii precum FMCG, Health, Technology, Sport & Lifestyle. De-a lungul timpului, agenția a obținut numeroase premii locale şi internaţionale, consolidându-și tototdată un portofoliu de clienți leaderi în industriile respective. McCann PR are un festival de muzică, premii la Cannes, IPRA, Sabre, Golden Drum, un departament de strategie, unul de creaţie şi oferă de trei ani servicii integrate pentru clienţii din toate ariile de business. Recent, McCann PR și-a extins portofoliul cu o nouă agenție de digital şi creaţie – The New.