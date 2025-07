O serie de înregistrări audio provenite de la întâlniri private ale campaniei prezidențiale dezvăluie declarații incendiare ale președintelui Donald Trump. Într-una dintre ele, liderul american susține că l-a amenințat pe Vladimir Putin cu un atac direct asupra Moscovei dacă Rusia invadează Ucraina. Mesajul a fost transmis în fața unor donatori, în cadrul unor evenimente de strângere de fonduri organizate anul trecut.

În timpul unei întâlniri private cu susținători financiari ai campaniei sale electorale, președintele Trump a făcut afirmații provocatoare legate de relația sa cu liderul de la Kremlin.

Conform unei înregistrări audio obținute de CNN, Trump a relatat cum a încercat să îl descurajeze pe Vladimir Putin să atace Ucraina printr-un mesaj ferm și amenințător.

În cadrul aceleiași întâlniri, Trump a vorbit și despre o discuție purtată cu președintele Chinei, Xi Jinping. Tema centrală a conversației a fost Taiwanul, în contextul unor posibile tensiuni sau acțiuni militare din partea Beijingului. Liderul american a susținut că a adoptat o atitudine la fel de fermă și în acest caz.

Donald Trump claims he threatened Vladimir Putin that he’d ‘bomb the sh*t out of Moscow’ if Russia🇷🇺 invades Ukraine…

And claims he threatened Xi Jinping that he’d ‘bomb the sh*t out of Beijing’ if China🇨🇳 invaded Taiwan

CNN released a leaked recording from a 2024 fundraiser… pic.twitter.com/lwYIcoPpTS

