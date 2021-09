„E o reală surpriză! Cred că toate femeile din lista cu nominalizați merită acest premiu cu vârf și îndesat. În 2004 când am pornit agenția eram 3 angajați și am ajuns la aproape 80 de angajați și mai multe milioane euro cifră de afaceri, lucru care s-a datorat în primul rând oamenilor, partenerilor pe care îi am în agenție și le mulțumesc pe această cale. Mulțumesc mult, Capital!”, a declarat Imola Zoltan la primirea premiului.

Este Managing Director la compania de PR care a câștigat patru mari premii în 2020: „Most creative PR Agency in Romania”, „No 1 PR agency in Romania” și 2 EMEA Sabre Awards.

În contextul pandemiei activitatea s-a mutat în online, remote, de unde compania a reușit să deruleze campanii pentru firme de top din România (30 de ani pentru Coca-cola, 25 de ani pentru Nestlé și 25 de ani pentru Regina Maria).

„Avem zi de zi PR blitzuri, comunicate, evenimente online, filmări și interviuri. Am început să revenim la birou în formule mai mici sau mai extinse, încercăm să ieșim cu colegii în teambuildinguri pentru că ne-a lipsit interacțiunea și schimbul de idei”, povestește Imola Zoltan pentru Revista Capital.

Cea mai mare provocare prin care a trecut a fost trecerea de la angajat la antreprenor, în urmă cu 14 ani: „A fost cea mai brutală schimbare de mentalitate prin care am trecut. S-a petrecut foarte repede, nici măcar nu am avut timp să mă gândesc prea bine în ce mă bag, dar am mers pe intuiţie. Şi m-au cucerit oamenii din McCann, cu care m-am întâlnit la prima discuţie”, își aduce aminte Imola Zoltan.

Ce-i aduce fericire Imolei Zoltan?

„Pe plan profesional am fost foarte mândră de echipa noastră care a reușit anul trecut să se claseze din nou în topul companiilor de PR din România, un loc binemeritat și foarte muncit, iar pe plan personal sunt fericită să fiu mama a două adolescente inteligente, frumoase și foarte independente, care în fiecare zi mă provoacă să fiu mai bună pentru mine și pentru ele!”, ne spune antreprenoarea.

Unul dintre hobby-urile sale este cititul, fiind fană a genului fantasy, iar atunci când poate, petrece timp în propria grădină. Cât despre succes, rețeta „este personalizată pentru fiecare companie, pentru fiecare individ”.

Anul 2020 a fost unul complicat, însă în urma sa a rămas multă speranță: „A fost o perioadă dificilă, dar sunt optimistă și simt că lucrurile vor reveni pe făgașul lor până la finalul acestui an și totul a fi bine”, conchide Imola Zoltan.

„Cred că fiecare dintre noi are nevoie de puțină magie în viață”, Imola Zoltan, McCann PR.