Autoritățile vor fi obligate să înlocuiască cărțile de identitate actuale cu versiuni electronice, conform unui regulament al Uniunii Europene. Noile buletine biometrice vor include un cip și vor putea conține, pe lângă datele personale, informații biometrice precum imaginea feței și, eventual, amprentele a două degete, precum și o semnătură digitală.

Până la implementarea acestor modificări, este util de știut care sunt documentele necesare pentru obținerea primului buletin la 14 ani.

În plus, adolescenții care împlinesc 14 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de un reprezentant legal atunci când solicită pentru prima dată cartea de identitate.

Iată actele necesare pentru cei care își fac prima oară buletin, potrivit S.P.C.L.E.P. Brașov:

Cerere tip – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4)

Certificat de naştere, original și copie;

Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;

Certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original și copie;

În cazul în care hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă privind încredințarea minorului a fost pronunțată în străinătate, aceasta trebuie prezentată în original și copie, însoțită de traducerea legalizată, precum și de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie.

Hotărârile privind divorțul, anularea căsătoriei sau răspunderea părintească emise în statele membre ale UE sunt recunoscute de plin drept în România și trebuie însoțite de Certificatul prevăzut la Anexa I din Regulamentul CE 2201/2003 (pentru sentințele pronunțate înainte de 1 august 2022) sau de Anexa II/III din Regulamentul UE 2019/1111 (pentru sentințele pronunțate după 1 august 2022).

Dacă hotărârea de divorț sau convenția privind acordul parental menționează adresa locuinței minorului, orice modificare a domiciliului părintelui sau al minorului la o altă adresă necesită acordul prealabil al celuilalt părinte sau, după caz, o hotărâre a instanței de tutelă care să clarifice disputele dintre părinți.

În situația în care instanța a stabilit ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, dar minorul locuiește efectiv la celălalt părinte, este necesară o declarație de consimțământ din partea părintelui căruia instanța i-a atribuit locuința, prin care acesta își exprimă acordul ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa unde locuiește efectiv.

Declarația de consimțământ a celuilalt părinte poate fi dată direct la ghișeu, în fața funcționarului de evidență a persoanelor, sau, dacă părintele nu se poate prezenta, aceasta trebuie autentificată la un notar public român, la Misiunea Diplomatică a României din statul în care se află sau la autoritățile străine competente. În ultimul caz, declarația trebuie tradusă și legalizată conform legislației în vigoare.

Dacă declarația de consimțământ nu poate fi obținută pentru că părintele la care instanța a stabilit locuința minorului nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele respectiv, prin care se certifică că părintele nu a fost identificat și că minorul locuiește în mod stabil cu celălalt părinte.

Atunci când autoritatea părintească este exercitată de ambii părinți (căsătoriți sau necăsătoriți) cu domicilii diferite, iar minorul locuiește stabil cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, fără a fi necesară semnătura celuilalt părinte.

De asemenea, este necesară dovada achitării contravalorii actului de identitate: 1 leu pentru cartea de identitate provizorie, platibilă la casieria S.P.C.L.E.P. Brașov, prin SMS sau prin virament bancar.

Taxa pentru eliberarea cărții de identitate este de 7 lei și poate fi achitată fie la orice oficiu Poșta Română sau CEC Bank, fie direct la ghișeul unde se depun documentele pentru eliberarea actului. În București, nu se percepe taxă pentru eliberarea buletinului în regim de urgență, însă în alte localități poate fi aplicată o taxă suplimentară, stabilită de autoritățile locale.

Conform legislației, cererile pentru eliberarea cărții de identitate trebuie soluționate în termen de maximum 30 de zile, termen care poate fi prelungit cu până la 15 zile de către conducerea serviciului public comunitar de evidența persoanelor. În practică, însă, majoritatea autorităților locale emit actele de identitate în aproximativ 10 zile.

Cartea de identitate eliberată la vârsta de 14 ani este valabilă timp de 4 ani. La împlinirea vârstei de 18 ani, aceasta trebuie înlocuită pentru prima dată, iar următoarea reînnoire are loc la 25 de ani, când actul va avea o valabilitate de 10 ani.

Iată, de asemenea, documentele de care vor avea nevoie persoanele de peste 18 ani care își schimbă buletinul: