”Felicit pe toată lumea. Este o provocare pentru că oamenii care fac lucrurile care le-au fost sortite să le facă le fac cu plăcere. Așa mi s-a întâmplat și mie, am descoperit o industrie extraordinar de frumoasă, care mi s-a potrivit. Am fost ambițioasă, am dezvoltat o agenție digitală, am ajuns într-o companie care, în momentul de față, are 260 de angajați și care și-a propus să pună România pe harta creativității în lume, care creează din România campanii ce se întâmplă la nivel global, și asta este ceea ce trebuie să duc mai departe și îmi propun să performez cel puțin la același nivel”, spune Ionela Buta, Co-CEO la McCann Worldgroup România & CEO la MRM România, pe scena Galei Capital „Top 100 Femei de Succes”.

Din anul 2022, Ionela Buta conduce din poziția de Co-CEO, alături de Cătălin Dobre, în continuare Chief Creative Officer, McCann Worldgroup România – întregul grup de agenții ce activează în sfera publicității. Ionela Buta, care face parte din acest grup de 11 ani, caracterizează această schimbare din viața ei ca fiind o adevărată provocare, iar focusul cade acum pe modul în care se reorganizează echipa combinând puterile celor 2 agenții din grup, McCann și MRM, pentru ca rezultatele să fie unele prospere în continuare.

Lumea brandurilor de top

Ionela Buta spune în cadrul unui interviu acordat Revistei Capital că este mândră de munca echipei din care face parte, o echipă creativă, îndrăzneață, mereu privind spre inovație: „Din perspectiva de proiecte, 2022 a fost anul în care am câștigat un important pitch global pentru unul din brandurile Coca-Cola, FuzeTea. Am lansat din București comunicarea globală pentru FuzeTea și colegii mei au coordonat și implementat campania în peste 87 de țări”.

Lumea din care face parte Ionela Buta, lumea comunicării de masă, către publicul din prezent se prezintă una din ce în ce mai dificil de trăit, însă frumos la aceeași intensitate. Asta pentru că procesul de comunicare joacă un rol important în viața oamenilor, consumatorii sunt din ce in ce mai atenți la mesajele și rolul brandurilor în societate și fac alegeri în funcție de asta. „Brandurile au rol de entertaineri și provideri de experiențe complexe. Iar aceasta este misiunea noastră, a publicității și comunicării”, adaugă Ionela Buta.

Agenția pe care acum o coordonează joacă un rol esențial pe piața din România, căci echipa de la McCann a fost cea care a adus primul Global Grand Effie în România împreună cu clientul acestora, KFC, pentru campania Killer Discounts, o investiție în comunitatea de gaming din România, prin lansarea platformei KFC Arena.

Gala Capital „Top 100 Femei de Succes”

Femeile lider ale României au fost premiate în cadrul Galei Capital Top 100 Femei de Succes, ce a avut loc joi, 22 iunie 2023, începând cu ora 19.30, la One Club și difuzată live pe pagina de facebook Capital România și pe canalul de Youtube HAI Romania.

Gala TOP 100 Femei de Succes reprezintă unul dintre evenimentele de tradiție organizate de revista Capital și este dedicată recunoaşterii meritelor și a implicării femeilor în dezvoltarea mediului economic, social, cultural, sportiv sau administrativ din România.