În dialogul cu Robert Turcescu, Adrian Severin a fost întrebat dacă există semne că liderii europeni ar fi conștientizat gravitatea momentului și ar putea lua măsuri concrete. Fostul ministru de Externe a spus că majoritatea înțeleg situația, însă a susținut că există o tendință de autoamăgire.

El a afirmat că unii lideri preferă să amâne confruntarea cu problemele structurale ale Europei, urmărind mai degrabă finalizarea propriilor mandate și beneficiile asociate funcțiilor deținute.

Robert Turcescu: Aveți speranța că întâlnirea aceasta informală, m-am uitat la declarațiile lui Nicușor Dan și la declarațiile lui Mario Draghi, aveți sentimentul că s-au trezit și a fost un soi de „duș rece” și au realizat că Europa este într-o situație dramatică în acest moment și că vor fi luate măsuri? Adrian Severin: Să știți că cei mai mulți înțeleg. Nu toți sunt Kaja Kallas (n.r. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate). Ei înțeleg cei mai mulți, numai că au această boală a autoamăgirii. Nu vă puteți imagina cât de bolnavi sunt de autoamăgire, cât de tare se uită în partea cealaltă și cât de mult spun pe urme lui Ludovic al XV-lea, mi se pare, „după mine potopul”. „Hai s-o mai întindem puțin până când se termină mandatul, până câștig toate drepturile de tranziție, de plecare, de despărțire, de adaptare, de pensie și de ce mai vreți, și după aia ce se va mai întâmpla nu îmi mai pasă”.

Discuția a abordat și ipoteza unei integrări accelerate a Ucrainei în Uniunea Europeană. Adrian Severin a calificat această idee drept eronată din punct de vedere economic și instituțional. El a explicat că aderarea la UE nu este doar o chestiune de voință politică, ci presupune îndeplinirea unor criterii economice și de reglementare stricte.

Severin a arătat că, în condițiile actuale, economia Ucrainei funcționează într-un context de război, ceea ce generează costuri ridicate de producție și dificultăți de competitivitate pe piața internă europeană. În același timp, el a susținut că produsele ucrainene nu sunt încă aliniate complet la standardele europene, ceea ce ar crea dezechilibre de concurență.

Potrivit fostului ministru, integrarea Ucrainei în actualele condiții ar putea genera un conflict economic între agenții economici europeni și cei ucraineni. El a explicat că producătorii europeni sunt obligați să respecte standarde de calitate și mediu care implică costuri suplimentare, în timp ce economia ucraineană, afectată de război, funcționează după alte reguli și priorități.

Severin a mai afirmat că, într-un astfel de scenariu, atât consumatorii europeni, cât și producătorii ar putea fi afectați. În opinia sa, economia ucraineană ar risca, pe termen lung, pierderea unor active strategice, în cazul în care companiile locale ar deveni vulnerabile în competiția de pe piața europeană.

Robert Turcescu: Mă mai îngrijorează ceva la această întâlnire informală și anume faptul că au răzbătut declarații că se discută un proces integrare accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană. Adrian Severin: Asta este o prostie din toate punctele de vedere. Iar este o formă de autoamăgire pentru că integrarea în Uniunea Europeană nu este doar o chestiune de voință politică. Sigur, voința politică este importantă, dar gândiți-vă la momentul în care Ucraina ar deveni membră a UE. Să ne imaginăm că este astăzi, atunci agenții economici ar veni cu mărfurile lor pe piața internă europeană. Aici avem două probleme. Pe de-o parte ei sunt niște agenți care mai produc ceva printre bombardamente și din punctul acesta de vedere costul producției lor sunt imense și nu pot face față competiției cu agenții economici din restul UE. Pe de altă parte, încă nu au apucat să alinieze produsele lor la standardele produselor europene. Din punctul acesta de vedere este invers față de punctul întâi. Adică le fac o concurență neloială producătorilor europeni care cheltuiesc ca produsele să fie ecologice, să fie de o anumită calitate. Atunci se va ajunge la un „un război”, ca să folosim termenul acesta, de data asta nu între state ci între agenții economici europeni și cei ucraineni. Este doar un exemplu care poate fi dat. În același timp sigur că economia ucraineană este una de război. Ea aduce cu sine nevoi și obiceiuri specifice unui stat care se află în război cu un alt stat.

Adrian Severin a declarat că liderii europeni nu pot fi considerați incapabili să înțeleagă realitățile economice, însă a susținut că, în unele cazuri, acestea sunt ignorate în favoarea unor narative politice și ideologice. El a afirmat că o astfel de abordare nu ține seama de consecințele concrete ale unei decizii de integrare accelerată.