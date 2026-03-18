Jurnalistul Dan Andronic a publicat pe contul său de YouTube, un clip în care vorbește despre ”generalul Pufi”, un personaj care, de fapt, nu există.

”O veste proastă pentru cei care au crezut că generalul Pufi chiar există. Comisia SRI, de supraveghere a activității SRI, a luat ieri, 17 martie, la puricat toate materialele care au apărut și concluzia este una singură. Toate sunt informații publice, fotografiile au apărut pe internet. Așa-zisele dovezi nu există, iar, dacă ar fi să analizăm puțin un lucru care ne-a atras atenția, este acela că verificările vor continua pe termen nedeterminat. Adică sunt cu geana pe ei. Cam asta este concluzia. Repet, documente depuse de SRI la comisie, în urma analizei ultimelor dezvăluiri care au apărut”, arată acesta.

Potrivit jurnalistului, momentul apariției acestor dezvăluiri nu este întâmplător. Ele coincid cu perioada premergătoare nominalizării noului director al SRI, iar anumite grupuri de influență încearcă să își promoveze favoriții.

”Verdictul comisiei este, iar, foarte simplu. Este vorba despre o bătălie în preajma nominalizării noului director al SRI. Cu alte cuvinte, diverse găști încearcă să-și impună favoritul. Găști care sunt găștile pe care le știți. E Maricel Păcuraru, că el e sponsorul lui Rizea, cu Realitatea Plus, cu Hapău, cu Oprea, toți ăștia care au mai fost la butoane și și-ar dori să revină”, continuă Dan Andronic.

Un aspect surprinzător evidențiat de jurnalist este legătura recentă dintre Maricel Păcuraru și Laura Codruța Kovesi.

”Ceea ce mi s-a părut fascinant e cu totul altceva. Ieri am primit informația că Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea, cel care a fost trimis în judecată și în pușcărie de către Laura Codruța Kovesi, acum vorbește cu ea la telefon. Asta mi se pare, de fapt, informația anului”, continuă acesta.

Deși unele informații difuzate, cum ar fi promovarea lui Kovesi la șefia SRI, s-au dovedit false, ele sugerează totuși existența unor relații apropiate între cei doi actori importanți din mediul politic și mediatic. Jurnalistul Dan Andronic subliniază că acest contact nu este un fenomen recent.

”Ieri a dat Realitatea o știre în care spunea că Laura Codruța Kovesi ar putea să ajungă la șefia Serviciului Român de Informații, în prima etapă, urmând a fi promovată ca și consilier prezidențial. O informație falsă, dar este o informație care o gâdilă pe Laura Codruța Kovesi, care este noul prieten al lui Marcel Păcuraru”, mai arată acesta.

Jurnalistul mai atrage atenția asupra unui detaliu unic în istoria recentă a DNA. Cazul lui Păcuraru este singurul în care, pe vremea conducerii lui Kovesi, nu s-a făcut apel împotriva deciziei de eliberare condiționată.